В Кыргызстане резкий скачок Covid-19. Больниц не хватает, лекарства покупают родственники

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Но когда в мае карантин был ослаблен, минздрав объявил свои действия успешными, поскольку на всю страну с населением 6,5 млн человек было всего 1002 зарегистрированных случая Covid-19, а смертей было всего 12. Большинство заболевших прибыли из других стран, в том числе и киргизские мигранты из России, вынужденные вернуться домой из-за пандемии.

Ограничения Кыргызстан снимал медленно в течение месяца: один за другим начали работать все секторы экономики, в том числе общественный транспорт и рынки. Тогда число зарегистрированных случаев Covid-19 выросло до 2 тыс.

Но в июне, как только все ограничительные меры были отменены, число инфицированных начало расти в геометрической прогрессии: во время карантина каждый день выявляли от 25-80 случаев заболевания, а с середины июня в некоторые дни их было от 300 до 700.

Сейчас по всему городу не смолкают сирены скорой помощи, а людей охватила паника.

"Я сидела и плакала"

Когда стало очевидно, что 2 тыс. коек, выделенных минздравом для больных Covid-19, на всех не хватит, пациентам, которые переносят заболевание в легкой или средне-легкой форме, медики рекомендовали лечиться дома. Новые койко-места начали открывать на базе других больниц и предприятий.

AFP

Гульнара тоже считала, что переносит болезнь довольно легко. Первые три дня она пыталась дозвониться на "118" - горячую линию минздрава, чтобы сообщить о том, что она контактировала с заболевшим Covid-19. За это время она на всякий случай сдала анализы в частной лаборатории.

"Мои результаты вышли отрицательными. Но два дня спустя мне стало хуже, повысилась температура, начался кашель и ломота в костях. А я продолжала лечиться, как от простого ОРВИ, пила витамин С и воду", - рассказывает Гульнара.

Попасть на прием к участковому врачу ей не удалось. Мобильные бригады, организованные минздравом, попросту не успевали выезжать ко всем, у кого был перечень всех симптомов заболевания. Спустя пять дней после сдачи теста девушке перезвонили из лаборатории и сообщили, что у нее обнаружили Covid-19.