Основатели Transferwise станут первыми эстонскими предпринимателями-миллиардерами

На прошлой неделе американский инвестиционный фонд D1 Capital Partners приобрел акции эстонского предприятия Transferwise на 200 млн долларов, что увеличило предполагаемую рыночную стоимость финтеха более чем до пяти миллиардов долларов, пишет Rus.Postimees.
В мае прошлого года собственники Transferwise продали акций на 292 млн евро, в результате чего стоимость компании выросла до 3,5 млрд долларов.
По данным Sky News, основатели TransferWise Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн по-прежнему владеют 40 процентами акций компании, что означает, что на бумаге активы обоих бизнесменов теперь могут составлять около миллиарда долларов.
Основанное в 2011 году Transferwise быстро стало лидирующим финтех-предприятием Европы. К 2015 году стоимость компании оценивалась в миллиард, а в 2019 году она выросла до 3,5 млрд долларов. По сообщению компании, по всему миру их услугами пользуются восемь миллионов человек, а в месяц при их посредничестве совершаются сделки на четыре миллиарда долларов.
В начале июля телеканал CNBC сообщил, что компания Transferwise получила лицензию Финансовой инспекции Великобритании и может предлагать услуги по инвестированию в Соединенном Королевстве. По словам сооснователя фирмы Кристо Кяэрманна, они планируют заняться этим вопросом в ближайший год.
В середине мая журнал Forbes писал, что из-за разразившейся в мире пандемии Transferwise может стать одним из финтех-предприятий, которое в ближайшие 12 месяцев будет выставлено на продажу.
На минувшей неделе масла в огонь подлило издание Financial Times, в котором говорилось о том, что нынешние акционеры Transferwise уже второй раз продают акции компании, что должно стать поводом для размышления для возможных инвесторов.
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