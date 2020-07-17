Как отравленная клубника попала на таллинский рынок? Запутанное дело расследовали год

В прошлом году в купленной в Таллинне на Центральном рынке клубнике были найдены диметоат и ометоат. Это средства от насекомых, но также и нейротропный яд, который в Эстонии нельзя использовать при выращивании клубники.

Хозяйка хутора Ану Яаникесинг заверяла, что продает чистые ягоды. Как могло произойти так, что издание Maaleht купило на рынке клубнику с запрещенными веществами, она не знает. Департамент сельского хозяйства тогда взял пробы с поля и остатка этих веществ найдено не было.

Ветеринарно-пищевой департамент взял на Таллиннском центральном рынке образцы клубники хутора Сепакыртси и обнаружила в пробах остатки средства для защиты растений Dithiocarbamates, но результаты анализа взятых проб соответствовали требованиям, то есть результат оставался ниже максимальной разрешенной границы.

Продолжилось расследование, как клубника с остатками средства для защиты растений все-таки попала на прилавок.

Расследование было завершено лишь недавно. Результатами поделились руководитель продовольственного отдела Ветеринарно-пищевого департамента Кайри Рамъялг и главный специалист отдела охраны растений Департамента сельского хозяйства Рийна Пяртель.

Проступок

Рамъялг сказала, что в случае хутора Сепакыртси 18 июня было вынесено решение в рамках производства о проступке, что хутор до 11 июля 2019 года занимался продажей овощей и ягод без представленного уведомления об экономической деятельности. Продавец тем самым нарушил требования к обращению с продуктами. Также отсутствовали документы, которые должны доказывать происхождение клубники. Этим было нарушено требование отслеживания продуктов, по которому происхождение товара должно быть отражено в документах и быть доказуемым на любом этапе продажи.

Хозяйка, по словам чиновницы, по двум пунктам признала свою вину. "Поскольку представитель хутора Сепакыртси признал вину и сожалел о случившемся, и при первой возможности подал экономический отчет, при принятии решения это учитывалось как смягчающее обстоятельство. На хутор Сепакыртси был наложен денежный штраф в размере 300 евро", - сказала Рамъялг.

Но откуда родом была продававшаяся хутором клубника? Хозяйка в прошлом году заверяла, что продает только клубнику со своего хутора. Департамент сельского хозяйства осуществил проверку на хуторе Сепакыртси, в результате чего было обнаружено сильно заросшее поле, которое не давало так много урожая, как продавал хутор. Пяртель сказала, что представленные хутором Сепакыртси данные и документы не смогли доказать происхождения клубники, поэтому департамент осуществил проверку на месте.

Растения из Нидерландов

В ходе производства Департамента сельского хозяйства выяснилось, что хутор Сепакыртси все-таки покупал клубнику и у другого эстонского производителя, у находящегося в Йыгевамаа Marimarta OÜ, который подтвердил факт продажи. Взятая с полей Marimarta проба показала такой же остаток дитиокарбаматов, которые были обнаружены во взятых на Центральном рынке пробах клубники Сепакыртси. Пяртель уточнила, что речь не идет о запрещенном в использовании для выращивания клубники средстве, а о средстве, на продажу и использование которого в Эстонии не было разрешения.

Но это не значит, что йыгевамааская фирма обрабатывала свои ягоды данным средством.

Департамент уточнил, что вероятно, остатки происходят от завезенных из Нидерландов растений.

Пяртель уточнила, что молодые кусты клубники завезли в Эстонию в качестве фригорастений (замороженными), которые в стране-производителе при необходимости также обрабатывают средствами для растений, и их сажают здесь на поле. С растениями передаются документы, на основании которых устанавливается их прохождение.

"Возможная связь с растениями из Нидерландов проистекает как из собственных заявлений производителя, так и из открытых источников. Поскольку обработка растений и использование средства для защиты производились не в Эстонии, департамент не возбуждал дела против Marimarta OÜ", - сказала Пяртель.

Почему расследование заняло год? Рамъялг ответила, что в связи с хутором Сепыкытси у департамента было два производства.

"Производства могут действительно занимать много времени, поскольку часто попутно выясняются новые обстоятельства, которые надо перепроверить или для подтверждения которых нужен сбор доказательств и прочих необходимых документов. Данные производства проводились с учетом установленных законом временных рамок".