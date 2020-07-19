Жители Латвии не видят возможностей влиять на решения Сейма и правительства

С утверждением о том, что у них нет никаких возможностей повлиять на решения Сейма и правительства, скорее согласились 31% респондентов, а полностью согласились 49%.

Тем самым свою неспособность влиять на исполнительную и законодательную власть признали 80% респондентов, и это больше, чем в прошлом году (74%).

18% считают, что они все же способны влиять на решения парламента и правительства, а несколько процентов опрошенных не дали конкретного ответа на поставленный вопрос.