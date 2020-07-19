Пн, 20.07.2020
До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина. Алексей Навальный
2

Жители Латвии не видят возможностей влиять на решения Сейма и правительства

ФОТО: Kārlis Dambrāns/Flickr

Все больше жителей Латвии не видят возможностей влиять на решения Сейма и правительства, свидетельствуют данные опроса SKDS.

С утверждением о том, что у них нет никаких возможностей повлиять на решения Сейма и правительства, скорее согласились 31% респондентов, а полностью согласились 49%.

Тем самым свою неспособность влиять на исполнительную и законодательную власть признали 80% респондентов, и это больше, чем в прошлом году (74%).

18% считают, что они все же способны влиять на решения парламента и правительства, а несколько процентов опрошенных не дали конкретного ответа на поставленный вопрос.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ