Путеводитель по свадебному дресс-коду: 6 простых советов

Консультанты по стилю магазина VAN GRAAF подготовили шесть простых советов для дам и господ о том, как быть корректным гостем на свадьбе и одновременно выглядеть и чувствовать себя прекрасно.

"СМИ обсуждают моду для свадебных гостей на свадьбах голливудских звезд и аристократических особ, однако законы одежды для гостей распространяются также и на свадьбы наших собственных членов семьи и друзей. Чтобы Вы не растерялись в лавине информации, мы подготовили шесть простых советов",

- отмечает руководитель рижского магазина VAN GRAAF Агнесе Масальска.

Формат мероприятия

Половину победы в выборе наряда можно одержать, разгадав наиболее подходящий дресс-код мероприятия. Одежду, соответствующую дресс-коду "Black tie" или "formal", рекомендуется выбирать в случаях, если мероприятие проходит в изысканных особняках или гостиницах. На такие мероприятия женщинам следует выбрать вечернее платье или платье для коктейля.

В свою очередь господам надо выбрать смокинг или темный костюм.

Для свадьбы, которую планируется провести на природе, в гостевом доме, ресторане или на террасе, больше подойдет коктейльное платье, торжественное платье длины миди или мини или брючный костюм для дам, в свою очередь господам желательно выбрать костюм, однако можно позволить себе проявить смелость в выборе материала и цвета.

Нет - белому и черному

ФОТО: Пресс-фото

Этому условию должен следовать каждый из гостей и даже ведущие. Белый цвет следует оставить только для невесты, и обязанность каждого гостя, в том числе и ведущего мероприятия, соблюдать это правило. В свою очередь использовать черный цвет не рекомендуется потому, что он подавляет и не особенно подходит для летних свадеб. Значение цветов чрезвычайно важно, и даже если в приглашении на свадьбу не указан желательный цвет, можно посоветовать нежные цвета и рисунки, а слишком яркие оттенки и броские принты не создадут впечатления элегантности. Если это не мероприятия Black tie или Formal, то и парням нежелательно надевать костюмы черного цвета.

Учитывайте местонахождение

Для свадеб все чаще стали выбирать нетрадиционные места проведения церемоний, это делает праздник еще более особенным и уникальным. Нередко эти церемонии проходят на природе, где будет слишком большим вызовом добраться до места предстоящего события на особо изысканных или высоких каблуках.

Следует помнить о погоде, которая на нашей географической широте может быть весьма переменчивой. Дамам, выбирая наряд для торжества, необходимо подумать не только о платье и туфлях, но и о кофте, которая поможет уберечься от вечерней прохлады, если в конкретный день вдруг похолодает. Если свадебная церемония проходит в церкви, дамам следует помнить, что надо прикрыть плечи.

Нет - удивительным нарядам

ФОТО: Пресс-фото