Путеводитель по свадебному дресс-коду: 6 простых советов

Лето - главная пора свадеб, и у многих выбор подходящей одежды вызывает немало раздумий и хлопот. Как не переусердствовать, чтобы своим внешним видом не затмить молодоженов и суметь адаптироваться ко все более творческим местам проведения праздника, но одновременно вписаться в правила этикета?
Консультанты по стилю магазина VAN GRAAF подготовили шесть простых советов для дам и господ о том, как быть корректным гостем на свадьбе и одновременно выглядеть и чувствовать себя прекрасно.
"СМИ обсуждают моду для свадебных гостей на свадьбах голливудских звезд и аристократических особ, однако законы одежды для гостей распространяются также и на свадьбы наших собственных членов семьи и друзей. Чтобы Вы не растерялись в лавине информации, мы подготовили шесть простых советов",
- отмечает руководитель рижского магазина VAN GRAAF Агнесе Масальска.
Формат мероприятия
Половину победы в выборе наряда можно одержать, разгадав наиболее подходящий дресс-код мероприятия. Одежду, соответствующую дресс-коду "Black tie" или "formal", рекомендуется выбирать в случаях, если мероприятие проходит в изысканных особняках или гостиницах. На такие мероприятия женщинам следует выбрать вечернее платье или платье для коктейля.
В свою очередь господам надо выбрать смокинг или темный костюм.
Для свадьбы, которую планируется провести на природе, в гостевом доме, ресторане или на террасе, больше подойдет коктейльное платье, торжественное платье длины миди или мини или брючный костюм для дам, в свою очередь господам желательно выбрать костюм, однако можно позволить себе проявить смелость в выборе материала и цвета.
Нет - белому и черному
Этому условию должен следовать каждый из гостей и даже ведущие. Белый цвет следует оставить только для невесты, и обязанность каждого гостя, в том числе и ведущего мероприятия, соблюдать это правило. В свою очередь использовать черный цвет не рекомендуется потому, что он подавляет и не особенно подходит для летних свадеб. Значение цветов чрезвычайно важно, и даже если в приглашении на свадьбу не указан желательный цвет, можно посоветовать нежные цвета и рисунки, а слишком яркие оттенки и броские принты не создадут впечатления элегантности. Если это не мероприятия Black tie или Formal, то и парням нежелательно надевать костюмы черного цвета.
Учитывайте местонахождение
Для свадеб все чаще стали выбирать нетрадиционные места проведения церемоний, это делает праздник еще более особенным и уникальным. Нередко эти церемонии проходят на природе, где будет слишком большим вызовом добраться до места предстоящего события на особо изысканных или высоких каблуках.
Следует помнить о погоде, которая на нашей географической широте может быть весьма переменчивой. Дамам, выбирая наряд для торжества, необходимо подумать не только о платье и туфлях, но и о кофте, которая поможет уберечься от вечерней прохлады, если в конкретный день вдруг похолодает. Если свадебная церемония проходит в церкви, дамам следует помнить, что надо прикрыть плечи.
Нет - удивительным нарядам
Даже если планируется свободная и непринужденная атмосфера, свадьба все же не то мероприятие, на которое можно одеться смело и с вызовом. Слишком яркие цвета, платья и блузки с флитерами на девушках, яркие или цветные костюмы парней следует оставить для мероприятий иного рода. На свадьбу женщинам не рекомендуется надевать слишком короткие, облегающие платья с открытым декольте. Это не значит, что задача гостя на свадьбе - не выделяться. На свадьбе надо выделяться, однако делать это надо со вкусом и соблюдая этикет.
Да - пастельным оттенкам
Пастельные тона и песочные оттенки станут отличным выбором на любой свадьбе, они в этом году весьма актуальны. Сейчас доступен широкий выбор платьев, жакетов и других аксессуаров сиреневого, нежно-розового и бежевого тонов, чтобы каждому удалось подобрать подходящий для себя образ.
Дамы могут продемонстрировать и по-летнему романтический образ, выбрав цветочные рисунки.
В этом году более актуальны скорее изысканные цветочные рисунки и мотивы, а не крупные и выразительные цветы. Между тем господа, если свадебное торжество предполагается провести в свободной атмосфере, могут отличиться светлыми оттенками костюма - мохеровый синий или серый костюм, твидовые рисунки и коричневые оттенки позволят подчеркнуть элегантность.
Да - элегантным аксессуарам
Ключ к успеху образа в целом скрывается в деталях, поэтому необходимо помнить о подходящих аксессуарах. Дамам для создания единого образа следует помнить о сочетании обуви и сумочки. Тут уместно напомнить, что дамам вместо большой сумки рекомендуется выбрать клатч меньшего размера или сумочку на ремешке. Ювелирные изделия и аксессуары для волос сделают образ более торжественным. Помнить о мелочах желательно и парням - подберите ремень к обуви и другим аксессуарам, которые вы носите, подумайте о часах или запонках, однако не переусердствуйте с аксессуарами, выберите, что из этого вы хотите подчеркнуть - галстук, носовой платок, запонки или зажим для галстука.
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