Жестокое убийство и кислота на лицо: в Белфасте литовец избил латыша до смерти

В суде прозвучало, что обвиняемый гражданин Литвы в мае этого года до смерти запинал латыша и после этого облил его лицо кислотой, чтобы скрыть личность убитого. Останки несколько дней оставались в доме обвиняемого в Белфасте.

Убийство произошло 16 или 17 мая. Идентичность жертвы подтвердили лишь после получения анализов из Латвии, пишет Belfast Telegraph.

Обвиняемый 23 мая прибыл в полицейский участок и признался, что убил своего друга. Когда полиция обыскивала дом, останки были обнаружены на кухне обвиняемого.

Литовец рассказал, что во время совместного распития алкоголя друг его обидел. "Поэтому он пнул погибшего по голове и продолжил пинать еще 20 или 30 раз", - рассказал в суде следователь.

"Обвиняемый сказал, что пытался вылить на лицо убитого кислоту, чтобы замаскировать его идентичность. После этого обвиняемый надел на голову убитого мешок, чтобы "обеспечить смерть" последнего", - добавил он.

В суде прозвучало, что за время между убийством и признанием в доме обвиняемого побывали несколько человек.

"Обвиняемый сказал, что насладился убийством. В детстве ему доставляло удовольствие убивать животных", - отметил следователь.

Адвокат мужчины в свою очередь заявил, что его клиент на допросе не признался в убийстве.

Убитый попадал в поле зрения полиции и суда Северной Ирландии в 2016 году, когда вместе с другим литовцем переносил мешочки с героином.