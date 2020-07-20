"В устной форме, по телефону, через WhatsApp": Госконтроль обратился в полицию из-за закупки защиты

Госконтроль в ходе ревизии оценил процесс закупки средств индивидуальной защиты - защитных масок и респираторов - ведомством здравоохранения в период с начала марта по начало апреля, когда эта обязанность была передана оборонному ведомству.

Аудиторы пришли к выводу, что в процессе закупки защитных средств в некоторых случаях имело место принятие единоличных решений и отсутствовала прозрачность в критериях оценки поставщиков, что приводит к подозрениям о возможных коррупционных рисках.

"Несмотря на то, что в NVD в соответствии с устным распоряжением директора была создана рабочая группа по закупке защитных средств, аудиторы не смогли получить каких-либо документов о ее деятельности. Кроме того, решения о заключении контрактов с конкретными поставщиками директор принимал единолично, информируя о своем решении задействованные в кризисном управлении инстанции и получая таким образом косвенную поддержку", - заявляет Госконтроль.

Госконтроль подчеркивает, что на протяжении всего процесса закупок действия лиц, принимающих решения, не документировались даже в малейшей степени - соглашения с поставщиками заключались в устной форме, по телефону, с использованием приложения WhatsApp.

"Принятие решений нельзя отследить, и оно не может быть оценено методами аудита. Возможные коррупционные действия должны быть выявлены оперативными методами. Всю информацию, полученную в ходе аудита, Госконтроль передал в управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями, которое начало ведомственную проверку, в том числе чтобы выяснить, не было ли тайного сговора в выборе поставщиков", - сообщил Госконтроль.

В начале кризиса из-за Covid-19 процедуры облегченных закупок в Латвии были непрозрачными

В целом, в начале кризиса из-за Covid-19 процедуры облегченных закупок в Латвии были непрозрачными, заявила Круминя.

Госконтроль провел ревизию использования средств, выделенных на борьбу с Covid-19. Ревизоры признали, что новые обстоятельства требовали быстрого реагирования и приспособления к чрезвычайному положения, а также привели к отступлениям от привычного порядка.

Уже в середине февраля закупки защитных средств стали проблематичными по всей Европе, однако ревизоры не нашли ответа на вопрос, почему для разработки закупочных процедур потребовалось столько времени.

Правительство Латвии за девять дней до объявления чрезвычайного положения разрешило не применять к закупкам защитных средств условия закона о публичных закупках, но процедура упрощенных закупок была утверждена только 29 апреля, сказала Круминя.

Следовательно, государство не сумело своевременно принять меры для того, чтобы закупки защитных средств были прозрачными, что вызвало у общественности подозрения в коррупции.

Госконтроль рекомендует как можно скорее принять план гражданской обороны, без которого Латвия живет уже три года.