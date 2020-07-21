От образа древнеегипетского божества до шляпы-занавески: Билли Портер, который сыграет фею-крестную в "Золушке"

Многие уже успели убедиться в талантах американского актера и певца Билли Портера, знаменитого своими эпатажными выходами на красные ковровые дорожки. Но если вы один из тех, кто еще ничего о нем не знает - этот материал для вас!

Семья

Портер появился на свет в Питтсбурге, США, осенью 1969 года. Его отец покинул семью, когда мальчику было всего полтора года. Вскоре у него появился отчим.

Билли не раз переживал сексуальные домогательства, с 7 до 12 лет его насиловал отчим. Портер не рассказывал об этом никому, тем более что он не хотел тревожить мать, которая страдала от неврологического заболевания, ограничивающего ее подвижность. Но в 15 лет он все же оставил ее, а сам поселился в мотеле.

(Фото ниже - мама Билли Портера)

Билли устроился на работу в парк аттракционов. В течение трех сезонов подросток выступал там с другими артистами, а в 17 лет отправился учиться в Колледж изящных искусств при Университете Карнеги. После Портер поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где изучал сценарное мастерство.

Кинокарьера

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Дебют Билли в качестве актера состоялся в 1991 году на театральной сцене. Артист выступил на Бродвее в постановке "Мисс Сайгон". Затем последовало еще несколько театральных ролей.

В свою очередь, на большом экране он впервые появился в ленте "Не такой, как все" (1996). Затем последовали еще несколько ролей, озвучки мультфильмов, а также съемки в сериалах.

Да, Билли усердно и много работал, однако известность среди широких масс была еще впереди. Долгожданное признание зрителей и критиков он получил после участия в бродвейском мюзикле "Чумовые боты", где он сыграл звезду кабаре Лолу. За эту роль Портер получил первые награды - "Тони" и "Грэмми".

ФОТО: Scanpix/AFP

В 2018 году кинокопилку знаменитости пополнил телесериал "Поза". Фильм рассказывает о темнокожих трансгендерных женщинах и квирах, события происходят в Нью-Йорке 1987 года. Ради выживания персонажи соглашаются на разную, даже "грязную" работу.

Этот проект принес Портеру огромное признание, а вместе с тем - премию "Эмми" и номинацию на "Золотой глобус".

Стиль

Из-за того, как много Билли посещает мероприятий, его прозвали "революционером красных дорожек". Стоит отметить, что это звание он несет гордо, дополняя свои выходы эпатажными образами.

Если не верите, то приведем несколько примеров его выходов. Так, например, в начале этого года победительницей 62-й церемонии вручения премии "Грэмми" стала Билли Айлиш. Но Портер наверняка не был расстроен, ведь его образ обставил всех гостей и номинантов!

Просто включите видео и смотрите, как элегантно отодвигается шторка на шляпке!

Billy Porter is fabulous and that’s the only thing you need to know about the #GRAMMYs pic.twitter.com/VKfoj7YZ8a — Alexis Benveniste (@apbenven) January 27, 2020

И взглянем на бис на образ в целом!

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

А ведь многие думали, что Портер не сможет превзойти свое платье-смокинг:

ФОТО: SCANPIX/AP

Еще один из выходов звезды стал настоящим перформансом: Билли в костюме древнеегипетского божества несли шестеро обнаженных по пояс мужчин.

ФОТО: Scanpix/AFP

ФОТО: Scanpix/AFP

Ну и несколько образов вдогонку!

ФОТО: Scanpix/EPA

ФОТО: Scanpix/AFP

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Scanpix/EPA

Личная жизнь

Портер открыто признается, что он гей. Супругом актера является совладелец компании по производству очков Native Ken в Нью-Йорке Адам Смит. Он нередко сопровождает Билли на важных мероприятиях.

Возлюбленные сочетались браком в 2017 году после 8 лет отношений.

Что сейчас?

Портер продолжает сниматься в фильмах, в 2019 году он появился во втором сезоне сериала "Поза".

Из самого интересного: осенью 2019-го стало известно, что Билли Портер сыграет фею-крестную в экранизации сказки "Золушка". Премьера назначена на 2021 год.