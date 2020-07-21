Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск расположился на пятой строчке рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени.
Согласно оценке Forbes, состояние Маска равно 74,2 миллиарда долларов.
Обогнали предпринимателя основатель Facebook Марк Цукерберг (4-е место, 90 миллиардов долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (3-е место, 113 миллиардов долларов), президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (2-е место, 114 миллиардов долларов) и глава Amazon Джефф Безос (1-е место, 189 миллиардов долларов).
Илон Маск в марте этого года находился на 31-й строчке рейтинга Forbes. В середине июля он вошел в первую десятку, заняв 9-е место.
Как пишет "Медуза", за последние месяцы состояние Маска резко увеличилось в большей степени за счет роста акций Tesla на бирже. За год они стали дороже почти в шесть раз.
В рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск занимает 6-е место.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!