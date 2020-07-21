Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Илон Маск в марте этого года находился на 31-й строчке рейтинга Forbes. В середине июля он вошел в первую десятку, заняв 9-е место.

Как пишет "Медуза", за последние месяцы состояние Маска резко увеличилось в большей степени за счет роста акций Tesla на бирже. За год они стали дороже почти в шесть раз.