Ср, 22.07.2020
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Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

ФОТО: Scanpix/AFP

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск расположился на пятой строчке рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени. 

Согласно оценке Forbes, состояние Маска равно 74,2 миллиарда долларов.

Обогнали предпринимателя основатель Facebook Марк Цукерберг (4-е место, 90 миллиардов долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (3-е место, 113 миллиардов долларов), президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (2-е место, 114 миллиардов долларов) и глава Amazon Джефф Безос (1-е место, 189 миллиардов долларов).

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Илон Маск в марте этого года находился на 31-й строчке рейтинга Forbes. В середине июля он вошел в первую десятку, заняв 9-е место.

Как пишет "Медуза", за последние месяцы состояние Маска резко увеличилось в большей степени за счет роста акций Tesla на бирже. За год они стали дороже почти в шесть раз.

В рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск занимает 6-е место.

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