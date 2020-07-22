Действительно ли гомеопатию изучают в университетах Европы?

Что такое гомеопатия?

В основе гомеопатии лежит идея о том, что средство, которое в больших количествах вызывает симптомы заболевания, в малых дозах их лечит.

Медикаменты изготавливают путем сильного разбавления растений, продуктов животного происхождения, минералов.

Однако Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) подчеркивает, что в академических исследованиях доказана неэффективность данного метода и специалисты признают его "неправдоподобным с научной точки зрения". Схожим образом гомеопатию оценивают также, например, в Министерстве здравоохранения США, в Научном консультативном совете европейских академий (EASAC) - организации, которая представляет несколько научных академий стран ЕС - и в комитете, который создало правительство Австралии, чтобы обобщить доступные доказательства по гомеопатии. Несмотря на это, гомеопатические медикаменты широко распространены и легко доступны. Просто неэффективная медицина именуется "альтернативной".

В RSU, где обучают будущих латвийских медиков, теперь решили предложить освоить гомеопатию. Новую программу студенты смогут пройти, когда уже получат степень врача и сертификат в одной из основных специальностей. Только тогда, дополнительно, можно будет изучать и гомеопатию. Несмотря на это, такое решение вызвало критику.

Изучают в Европе?

Среди тех, кто выражал недовольство, есть и врач-эндокринолог Угис Грунтманис. На платформе Twitter он отметил, что мы станем единственной страной в ЕС, где такая программа будет доступна. Он отметил для Re:Check, что, хотя гомеопатию возможно местами освоить и в университетах, однако ее не предлагают на медицинских факультетах в качестве научного предмета. В RSU говорят иначе. Когда Латвийское радио интересовалось о том, почему такую программу создают, декан факультета резидентуры RSU Илзе Гропе сказала, что такую возможность допускают правила Кабинета министров, к тому же такая практика много где распространена в Европе - в Германии, Испании, Италии.

Кто из профессоров прав? Re:Check связался с Гропе, чтобы узнать, в каких именно университетах доступна такая возможность. Она не отозвалась, но ответ дала представитель RSU Иева Нора Гединя. Она ответила, что Гропе назвала шесть таких университетов. Re:Check решил связаться с каждым из них, чтобы уточнить, предлагаются ли подобные курсы и предлагают ли их только медикам.

Три университета - Вюрцбургский университет в Германии, Страсбургский университет во Франции и Сиенский университет в Италии - ответили, что такой программы или курса лекций в университете больше нет. В 2018 году курс гомеопатии закрыли в еще одном из шести указанных вузов - в Венском медицинском университете в Австрии. Об этом можно найти новостные статьи. После того как на эти курсы пожаловались студенты, ректор университета заявил, что "хочет дистанцироваться от шарлатанства".

Остальные два названных университета - Бернский в Швейцарии, а также Марсельский во Франции - на вопрос Re:Check не ответили.

Также доступна информация и о других странах и университетах, которые выступают против гомеопатии. Недавно после острых дискуссий в среде медиков от программы магистратуры по гомеопатии отказался Лилльский университет во Франции. Так поступил и Барселонский университет в Испании, потому что данный подход ненаучен, а степень по гомеопатии больше не признает Министерство здравоохранения Испании. Правительство Франции также недавно прекратило компенсировать покупку гомеопатических медикаментов, потому что у них нет доказанной действенности. В Латвии гомеопатические средства в список компенсируемых лекарств тоже не включают.

Если в правилах есть, программу нужно создавать?

Кроме того, в СМИ прозвучало, что, так как гомеопатия включена в правила Кабинета министров о специальностях и дополнительных специальностях врачей, то учебная программа должна быть. Re:Check связался с Министерством здравоохранения и узнал, что это неправда. Список подразумевает возможность создавать программу, но не обязывает ее создавать.

Re:Check также спросил у министерства, планируется ли эту специальность из списка вычеркнуть, а если нет, то почему. Если специальность не защищать законом, "могут быть ситуации, когда гомеопатией занимаются лица без медицинского образования", - объяснил представитель Минздрава Оскарс Шнейдерс причину, по которой министерство еще не просило пересмотреть существующее регулирование. По его словам, правила позволяют призвать к ответственности тех, кто не соблюдает определенные для врачей требования.