С XIX века в Риге, в районе Браса, находится одно из крупнейших и самых современных в свое время военно-медицинских учреждений во всей Российской империи - Военный госпиталь, который из-за смены власти многократно менял свое название. Совсем недавно Военный госпиталь снова заставил заговорить о себе, так как с 2023 года одно из учреждений безопасности Латвии, Бюро по защите Сатверсме, будет называть его своим новым домом.

Чтобы узнать больше об этом комплексе зданий, который по величине превосходит Рундальский замок, я пригласила Анастасию Смирнову, историка из Музея истории Риги и мореходства, и Гинта Лиепаскалнса, представителя Агентства судебных домов.

Видео: Здание бывшего Рижского военного госпиталя

В знойный понедельник июля мы вместе с фотографом Янисом Шкапарсом и видеооператором Оскаром Лусисом отправились в путь. Военный госпиталь находится в микрорайоне Браса, на пересечении улиц Упес, Инвалиду и Госпиталю. Названия всех этих улиц связаны с историей и географическим положением этого учреждения.

Мельничный канал Смилшу когда-то заполнял линию нынешней улицы Упес, а в конце улиц Валдемара и Госпиталю были мосты. Со временем канал засыпали, и сегодня о водоеме напоминает только название улицы.

Сегодняшняя улица Госпиталю когда-то была дорогой через сельскую местность и находилась в трех километрах от Риги, но по мере расширения столицы эта территория стала частью города. "Самым известным соседом" госпиталя является уже закрытая тюрьма Браса, окруженная высокой стеной с колючей проволокой.

Военный госпиталь окружает бетонная стена, а на самой территории происходят уборочные работы. Здание госпиталя по форме образует букву "П". Как оказалось это сделали не для того, чтобы почтить честь, например, Петра I, а чисто из практических соображений: в случае, если резко увеличится число госпитализированных и внутри будет недостаточно места, во дворе будут установлены палатки для размещения раненых и больных. Сами палатки будут с трех сторон окружены толстыми стенами здания.

ФОТО: periodika.lv/ "Varavīksne", Nr 6 (07.02.1915.)

Из архивов понятно, что здесь еще до создания госпиталя в начале XVIII века были построены деревянные казармы, где лечили больных тифом.

Географически это место было почти идеальным, потому что оно находилось недалеко от Риги, которая в то время не превышала размеров современного Старого города, причем на территории уже находился упомянутый мельничный канал Смилшу. В период с 1750-1754 гг. по проекту военного инженера и архитектора Иоганна Этингера (1714-1767) был построен Рижский военный госпиталь. Исследователь Иоганн Кристоф Бротце (1742-1823) в своих записях 1798 года утверждает, что

"императорский военный госпиталь расположен в трех верстах от города, в направлении Саркандаугавы, в очень здоровом месте у канала (…). Госпиталь построен на 1000 пациентов и выполнен в виде вытянутого прямоугольника.

К госпиталю прилегает кирпичная пивоварня, прачечная и две сауны, одна из которых предназначена только для пациентов с венерическими заболеваниями и чесоткой".

Со временем возникла потребность в более просторных и современных помещениях, поэтому старые постройки были снесены. На территории в 1809-1810 годах по проекту петербургского архитектора Федора Демерцова (1762-1823) было построено каменное здание в стиле русского классицизма, которое не сохранилось.

В 1830 году началось большое строительство каменных зданий. Финишная точка строительных работ была поставлена в 1835 году, и заветный госпиталь петербургского архитектора Александра Штауберта (1781-1843) и военного инженера Иоганна Эдуард де Витте была готова принять больных и раненых на войне. Сооружение было действительно впечатляющим: протяженность самой длинной стороны госпиталя составляла 140 метров (для сравнения - у Рундальского замка длина сторон составляют 100 метров).

Галерея: Здание бывшего Рижского военного госпиталя

Во время войны в госпиталь доставляли раненые, а в мирное время здесь лечили пациентов от разных болезней.

Надо отметить, что в разное время в госпитале работали многие выдающиеся врачи, которые сделали значительные открытия в области медицины,

например, один из основоположников эмбриологии, Карл Эрнст фон Бэр, и Отто фон Хун, который начал вакцинацию против оспы в Российской империи. С 1905 по 1914 год в больнице работал латвийский врач, позже известный дерматолог, профессор Латвийского университета Петерис Сникерс.

Чтобы получить представление о методах лечения, заболеваниях, обстоятельствах и настроении того времени, стоит взглянуть на свидетельства истории.

Издание Varavīksne в 1914 году 24 декабря опубликовало статью Muzikali-wokals wakars eewainoteem un slimeem kaŗeiwjeem Rigas Kara hospitalī. В статье указывалось, что в госпитале находилось 2000 спальных мест, половину из которых занимали резервисты и земессарги.

"Уже за пару часов до начала концерта среди больных идет оживленная подготовка, как на большой праздник.

Со странной радостью на лицах все собираются в зале и с нетерпением ждут начала. Публику очаровали как увлекательные выступления исполнителей, так и забавные сценки. Громкие аплодисменты после каждого выступления являются ярким свидетельством радости, которую это событие доставило больным", - пишет издание.

Сострадательная сестра Эба Кремане пишет: "В серый осенний день 1919 года я начала работать в Рижской военной больнице. В то время казалось, что в мрачные и полные уныния комнаты больницы никогда не заглянет какой-нибудь радостный солнечный лучик. Враг ворвался в ворота Риги, и трудный час испытания пришел на всю нашу землю. Грусть в больнице усиливалась тем, что каждый день в больнице многие люди искали своих родственников, которые пропали без вести в боях под Болдераем и в других местах. (..)

Хотелось молиться, чтобы Латвии больше не пришлось переживать плохие дни, чтобы еще больше углубить и развить то, что получили".

Не считая ран, полученных в бою, госпитализированные страдали от болезней. Данные показывают, что в конце декабря 1919 года разразилась сильная вспышка гриппа, в результате которой 52% пациентов больницы заразились этой болезнью. Вторым наиболее распространенным инфекционным заболеванием в этом месяце был тиф. Весной и летом вспыхнула дизентерия и холера, что еще больше усугубило ситуацию. Оказывается, что венерические заболевания, такие как гонорея и сифилис, также были распространены среди солдат. По предложению доктора К. Розенкалнса

у солдат с венерическими заболеваниями вычитали из зарплаты, чтобы им было бы не выгодно болеть, потому что, как оказалось, были даже солдаты, которые специально пытались заразиться, чтобы им не пришлось воевать.

Часть солдатов просто симулировали, потому что они не хотели воевать; В 1919 году было госпитализировано 35 симулянтов. Год спустя, в 1920 году, количество симулянтов резко сократилось до семи. Какие именно болезни симулировались, неизвестно.

Но в 1932 году Latvijas Kareivis сообщил о случае, когда какой-то солдат, возможно, из-за проблем с психическим здоровьем, пытался поджечь больницу. "Солдат порвал постельный мешок, сложил солому на пол и поджег ее. Ворвались уборщики, вывели больного на улицу, а сами приступили к тушению огня.

Оставленный без присмотра, пациент начал бежать. (...) Пересекая двор, пациент потерял рубаху и побежал по улице совершенно голым".

Полиции было поручено словить солдата, и в итоге беженец был пойман.

В 1939 году Daugavas Vēstnesis писал о визите Карлиса Ульманиса в Рижский военный госпиталь. Написано, что в осмотре принимал участие и военный министр и генерал Янис Балодис. Обходя недавно отремонтированные помещения, президент сказал: "Свет мы начинаем видеть только в новое время, раньше все помещения были темными и мрачными. Теперь мы красим стены в светлые цвета, чтобы их обитателям было лучше и светлее".

У тех военных, которые оправились от ранений и болезней, была возможность отправиться в прогулку по парку, который находился во дворе больницы. В центре парка есть круглая площадка, от которой отходят несколько дорожек. В настоящее время парк является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и все деревья в нем отмечены. Разнообразие деревьев действительно удивительно, к тому же здесь нет никаких намеков на столичную суету.

Заботясь о духовном здоровье больных и раненых, в больнице был сделан большой православный зал, который в советское время превратили в кино и место собраний, где на месте алтаря находился экран и сцена.

ФОТО: Arhīva materiāli

От великолепия бывшей часовни мало что осталось - потолок закрыт подвешенным в советское время потолком, а сама комната не раз была разрушена в пожарах.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Одну из стен больницы украшает треугольник, созданный в XIX веке, с "всевидящим глазом" в центре. Ходят слухи, что отец госпиталя, инженер де Витте, был масоном, и поэтому в архитектуре появился этот масонский символ. Однако историки возражают, говоря, что это знак Просвещения, который не имеет ничего общего с масонским движением.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Изучая архитектору здания госпиталя, со стороны внутреннего двора видна надпись на стене здания "ОСНОВАН В 1710". Если по свидетельствам истории госпиталь появился на сорок четыре года позднее, тогда почему написано 1710 год? На этот вопрос в передаче Adreses пытался ответить уже покойный журналист Мартиньш Кибилдс. Оказалось, что в 1960 году прошло ровно 250 лет с начала эры русского правления в Риге, и "не нашлось лучшего место, чтобы это отметить".

"В советское время переписать историю - easy (с англ. - легко)", - сказал Кибилдс в передаче.

Солдат здесь лечили все время, даже в независимой Латвии. С 1919 до 1940 года госпиталь функционировал как Рижская военная больница, а после оккупации в 1940 году его превратили в госпиталь Прибалтийского округа. После восстановления независимости Латвии здесь была создана Государственная военная больница, а в 1998 году на ее основе создали Военно-медицинский центр Национальных вооруженных сил. В здании Военного госпиталя когда-то размещалось Государственное агентство наркологии, станция скорой помощи и два медицинских учреждения, теперь в этом районе работает Государственное бюро судебной экспертизы.

С 2016 года бывшим Рижским военным госпиталем управляет Агентство судебных домов под эгидой Министерства юстиции, и только недавно было объявлено, что Бюро по защите Сатверсме будет находиться в здании Военного госпиталя.

Руководитель Агентства судебных домов Санта Саусиня сообщает, что в процессе реставрации военный госпиталь будет сохранен как историческое наследие.

Никаких расширений и усовершенствований объема исторического здания не будет.

Фасад здания и его декоративные элементы будут полностью восстановлены, и, по мере возможности, будет восстановлена ​​двухэтажная лестница, декоративные росписи и архитектурные детали в бывшей православной церкви. Агентство судебных домов также планирует сохранить и оживить парк госпиталя. Реконструкцию исторического здания Рижского военного госпиталя планируется завершить к 2023 году, и поэтому

в жизни бывшего госпиталя начнется новый этап и миссия - защищать безопасность Латвийского государства.

Мы благодарим Музей рижской истории и мореходства, а также Агентство судебных домов за поддержку в создании этой статьи!

Использованные материалы:

Latvijas Televīzijas raidījums "Adreses", 2019. gada 14. februāra raidījums "Salīdzinām jaunās LU ēkas ar cara hospitāli"

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Vietnē periodika.lv pieejamie izdevumi: "Varavīksne" (24.12.1914), "Latvijas Kareivis" (10.07.1932.), "Daugavas Vēstnesis" (26.07.1939.).