Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 15 миллионов

Сообщается, что от заболевания умерли уже более 617 тысяч человек.

В последние недели количество выявленных случаев растет. Ежедневно в мире фиксируется 230-240 тысяч случаев заболевания. Для сравнения, в начале июля ежедневно заболевали 180-190 тысяч человек.

Больше всего случаев зафиксировано в США (3,9 миллиона), Бразилии (2,2 миллиона) и Индии (1,2 миллиона).