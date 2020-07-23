Заявки на удаленное обучение подали более 11 000 взрослых

Некоторые подали заявки более чем на одну программу. Всего получено 16 967 заявок, утверждено 16 369. 401 лицо из-за возраста или статуса занятости не смогло квалифицироваться на учебу.

Программы обучения в этом году предлагались в 11 отраслях народного хозяйства. 80% заявок поданы в сфере ИКТ, дизайна, творческих индустрий, транспорта и логистики.

Самыми популярными программами были "Управление бизнес-проектами при помощи Agile, Scrum и других инструментов в цифровой среде" (488 заявок) и "Язык программирования Python и компьютерные системы" (380). 351 заявка поступила на программу "Основы садоводства".

Следующая подача заявок на программы обучения для взрослых запланирована в конце августа - сентябре.