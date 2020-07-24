Пил, бил и никак не заботился: должны ли теперь дети оплачивать счета отца за пансионат?

Людмила и Татьяна - сестры, взрослые женщины, чьи родители развелись 27 лет назад, когда младшей сестре Татьяне было 5 лет, а Людмиле - 11 лет.

В детстве отец, будучи пьяным, физически расправлялся с матерью - избивал ее, бросал в нее ножами, выгонял из дома. Не жалел он пьяным и детей.

Поскольку отец работал в телекоммуникационной компании, дома валялось много разных проводов, которыми он избивал детей, говорит Людмила.

Однажды после очередного пьяного разбоя мать девочек позвонила в полицию, и мужчину отвезли в вытрезвитель. Затем в течение трех дней она собрала все самое необходимое и сбежала с детьми от обидчика в местное общежитие.

"Я навещала его до тех пор, пока в 16 лет отец не попросил меня не мешать ему жить", - рассказывает дочь Людмила.

Отец всем объявил, что младшая дочь - не его, и она и вовсе не видела своего отца с пяти лет.

Несмотря на то, что этот мужчина сообщил в передаче, что его пенсия рассчитана исходя из почти 40-летнего стажа, он утверждает, что не платил алименты, потому что просто не было откуда. "Я зарабатывал у хозяина по два лата. Потом он начал платить пять латов", - рассказал отец женщин Валерий.

В течение многих лет у семьи не было никакого контакта с отцом, пока вдруг он не напомнил о себе - в прошлом году из Елгавской социальной службы было получено письмо о том, что отец с апреля 2017 года находится в доме социальной опеки и дочери как кормильцы должны оплатить социальные услуги.

"Состояние здоровья было очень, очень плохим. Мы приняли решение о необходимости социальных услуг", - говорит руководитель Социальной службы Елгавского края Илзе Ана.

Валерий прожил в центре социальной помощи и реабилитации Staļģene почти три года. Чтобы оплатить оказанные здесь услуги, пришлось вспомнить о дочерях.

"Я получил пенсию по старости, и моя пенсия составляет 350 евро за 38,8 лет трудового стажа. Когда появилась пенсия, начальница пансионата стала говорить, что нужно платить дополнительно к пенсии, потому что пансионат стоит 750 евро", - рассказывает Валерий.

Ана, в свою очередь, подчеркивает, что социальная служба заинтересована в предоставлении услуги клиенту, и лишь затем выясняется, кто будет плательщиком. В этом случае закон требует, чтобы дети позаботились о софинансировании.

По словам Людмилы, это несправедливо: "Человек не заботился о своей повседневной жизни, о своем будущем, ему не приходилось думать о том, чтобы встать на работу в четыре, кормить, одевать и отправлять детей в школу.

Человек может позволить себе не работать с 43 лет, и когда ему нужна помощь на пенсии, он может позволить себе обратиться к своим детям и сказать: "Закон гласит, что вы должны обеспечить меня сейчас!".

Обе сестры обратились в Земгальский районный суд с просьбой освободить их от обязанности содержать отца, но суд отклонил эту просьбу.

Поставщик юридических услуг самоуправления Елгавского края Алдис Йегерс объяснил передаче "4.studija", что суд закрыл дело, потому что права Людмилы не были нарушены, а именно, поскольку у нее не было дохода, из которого оплачивать счета отца, она уже была освобождена от этой оплаты, а другая сестра ничего не подавала.

"Документы поданы, решение о размере платежа подготовлено, и как только она получит это решение с определенным счетом и требованием выплатить определенную сумму, она сможет обратиться в суд с просьбой освободить ее от обязательств содержать отца", - добавляет Йегерс.

Муниципалитет подсчитал, что младшая сестра за пребывание отца в центре социальной реабилитации должна внести доплату в размере 1800 евро.

Поскольку старшая сестра Людмила в настоящее время уже освобождена от оплаты, взять на себя обязательства должна младшая сестра Татьяна, которую отец знать не знает уже 27 лет. Если ей удастся доказать свою правоту, сумму покроет Елгавское самоуправление. В настоящее время отец больше не живет в центре социальной помощи, поэтому счет не увеличится.