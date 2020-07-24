Белорусский оппозиционер уехал из страны, опасаясь ареста

По словам Цепкало, к нему поступила информация о том, что готовится его арест.

Чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми уехал и сейчас находится в Москве. Супруга Цепкало, Вероника, осталась в Минске, так как участвует в работе штаба Светланы Тихановской, которую ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатом в президенты.

Вероника Цепкало рассказал "Дождю", что семья располагает информацией не только о возможном аресте Валерия Цепкало, но и вероятном лишении семьи родительских прав.

Напомним, выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. 14 июля ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатами в президенты Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Оба считались на выборах наиболее серьезными соперниками действующего главы страны Александра Лукашенко.

Ранее, 29 июня, в МВД Беларуси заявили, что в ведомство поступили материалы о "фактах противоправной деятельности" Валерия Цепкало, на основании которых была открыта проверка.

Регистрацию в качестве кандидата в президента прошла Светлана Тихановская. Ее штаб теперь работает совместно со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Светлана вывезла из страны своих детей. Куда - не сообщается.