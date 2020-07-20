Вт, 21.07.2020
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны

ФОТО: EPA/Scanpix

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей из страны. Эту инфромацию она сама подтвердила порталу Tut.by.

Главный редактор издания "Хартия'97" Наталья Радина сообщила, что дети Тихановской - четырехлетняя дочь и десятилетний сын - находятся вместе со своей бабушкой в одной из стран Евросоюза. 

Напомним, в середине июня Светлана Тихановская сообщила, что ей поступают угрозы в адрес ее самой и ее детей.

Кроме того, представители объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской заявили, что готовы разговаривать и сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Александра Лукашенко.

"Я не хочу общаться с человеком, который отдал прямой приказ, как он сам в этом признался, схватить моего супруга, устроить незаконную провокацию и поместить его в СИЗО", - прокомментировала сама Тихановская.

  • Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
  • ЦИК зарегистрировал кандидатами пять человек, отказав в регистрации экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало.
  • Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд.

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