Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны

Главный редактор издания "Хартия'97" Наталья Радина сообщила, что дети Тихановской - четырехлетняя дочь и десятилетний сын - находятся вместе со своей бабушкой в одной из стран Евросоюза.

Напомним, в середине июня Светлана Тихановская сообщила, что ей поступают угрозы в адрес ее самой и ее детей.

Кроме того, представители объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской заявили, что готовы разговаривать и сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Александра Лукашенко.

"Я не хочу общаться с человеком, который отдал прямой приказ, как он сам в этом признался, схватить моего супруга, устроить незаконную провокацию и поместить его в СИЗО", - прокомментировала сама Тихановская.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

ЦИК зарегистрировал кандидатами пять человек, отказав в регистрации экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд.