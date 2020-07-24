Собор Святой Софии в Стамбуле: музей закрывается, мечеть открывается

24 июля во всемирно известном соборе Святой Софии в Стамбуле состоится первый пятничный намаз: в нем примут участие около 500 человек, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что на площади Султанахмет перед собором соберутся тысячи верующих. По сообщениям турецких СМИ, улицы города в этот день будут патрулировать 17 000 полицейских. Планируется, что во время богослужения христианские мозаики и фрески будут затемнены при помощи специального освещения, либо закрыты занавесками.

Мусульманские молитвы зазвучат в бывшем соборе, а ныне мечети Айя-София спустя лишь две недели после того как Госсовет Турции (высший административный суд страны) принял решение о лишении собора статуса музея. 10 июля, через несколько часов после решения суда, президент Турции Эрдоган опубликовал указ, согласно которому собор будет открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.

Эрдоган против Ататюрка

Собор Святой Софии на протяжении десятилетий являлся не только символом Стамбула, но и самой популярной туристической достопримечательностью Турции, а также частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм с огромным куполом и интерьером, украшенным древними фресками, ежегодно привлекал миллионы туристов. Вместе с тем собор Святой Софии всегда оставался не только архитектурным шедевром, но и политическим символом.

Монументальное здание было возведено по приказу византийского императора Юстиниана I в шестом веке нашей эры. После захвата Константинополя османами в 1453 году султан Мехмед II обратил христианский храм в мечеть. А в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк совершил символический жест и подписал декрет, согласно которому собор Святой Софии стал музеем. "Современная Турция - светская страна", - гласил лозунг Ататюрка.

"Кто взял собор мечом, тому он и принадлежит"

Однако нынешний президент Турции и глава правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган повернул время вспять и снова превратил собор в мечеть. Турецкий лидер надеется на то, что это поможет ему сплотить электорат страны вокруг своей партии. Согласно недавним социологическим опросам, рейтинг ПСР в последние месяцы заметно упал.

Реджеп Тайип Эрдоган ФОТО: picture-alliance/AA/M.Kula

На этом фоне Эрдоган снова пытается усилить в турецком обществе националистические настроения. Для многих его сторонников собор Святой Софии является символом завоевания христианского Константинополя османами и примером превосходства ислама над христианством.

Партия Эрдогана была уверена в своей победе в суде: 29 мая, в 567-ю годовщину завоевания Константинополя, один из стамбульских имамов организовал в соборе Святой Софии чтение сур из Корана. "В территориальном плане собор Святой Софии является нашей собственностью. Кто взял его мечом, тому он и принадлежит", - заявил заместитель председателя ПСР Нуман Куртулмуш.

Символ мира между мусульманами и христианами