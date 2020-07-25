Сб, 25.07.2020
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Взломать вакцину: РФ и Китай обвиняют в научном шпионаже

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • "Грозные" санкции: Кадыров и Пригожин в ограничительных списках США.
  • Взломать вакцину: РФ и Китай обвиняют в научном шпионаже.
  • Рука Москвы в британской политике.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 25.07.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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