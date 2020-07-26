Борданс пока не видит оснований для запрета на въезд гастарбайтеров

На вопрос, не следует ли после пяти выявленных зараженных запретить въезд в Латвию гастарбайтерам из третьих стран, он ответил, что вспышка заболеваемости не столь значительна.

И.о. премьера обратил внимание на то, что заболевшие выявлены и ничто не свидетельствует о том, что потерян контроль над ситуацией.

Если ответственные службы сообщат о резких изменениях, правительство примет соответствующие решения, сказал Борданс.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле также заявила, что из одного случая с пятью заболевшими гастарбайтерами из Узбекистана не нужно делать выводов о тенденции, и большая часть случаев заражения отслежена.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 1345 тестов на Covid-19, выявлено 13 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). По данным SPKC, пятеро заболевших приехали из Узбекистана, семь являются контактными лицами, по одному заболевшему данные уточняются.