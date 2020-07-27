Резкое торможение как причина трагедии. Обочина - худшее место для продажи грибов и ягод

Самый большой риск - это резкое и внезапное торможение. Существует очень высокая вероятность того, что водитель позади вас не будет иметь достаточно времени, чтобы среагировать, в результате чего может произойти столкновение.

В худшем случае от удара машина может влететь в дерево или в стенды торговцев у обочины.

Кроме того, пытаясь остановиться у обочины, мы можем не заметить других участников дорожного движения и спровоцировать аварию.

"Согласно закону о дорожном движении, по обочине могут передвигаться и пешеходы, и велосипедисты, и мопеды, и водители механических транспортных средств и т.д. Если при съезде на обочину мы не заметим кого-то из них, может произойти трагедия", - комментирует Кристофер Пела, эксперт безопасного вождения Renault.

Водитель также должен помнить, что остановка на обочине дороги разрешается только в том случае, если она отделена от проезжей части прерывистой линией. Сплошную линию пересекать нельзя.

"Даже если в соответствии с правилами дорожного движения на обочине разрешается остановка, перед этим маневром водитель должен убедиться, что он не спровоцируют опасную ситуацию для себя и других участников дорожного движения. Обочину в качестве места остановки лучше использовать только в чрезвычайных случаях", - добавил Пела.