Власти Северной Кореи сообщили о первом подозрении на Covid-19, а потом это опровергли

Позже официальный представитель центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея Юн Тхэ Хо сообщил, что перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, вероятно, не был носителем коронавируса. Его цитирует ТАСС.

По его словам, этот человек не был зарегистрирован ни как пациент с Covid-19, ни как лицо, контактировавшее с инфицированным. Юн Тхэ Хо отметил, что было проведено тестирование на инфекцию у двух людей, которые тесно общались с перебежчиком незадолго до его исчезновения. У этих людей заболевание не подтвердилось.

Согласно официальной статистике Северной Кореи, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в конце марта сообщалось, что КНДР тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Тогда Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции.