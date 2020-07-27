Пн, 27.07.2020
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В реке в Краславском крае спасатели обнаружили утопленника

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В одной из рек Краславского края спасатели обнаружили тело человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Погибший был передан Госполиции для выяснения причины смерти.

Кроме того, в воскресенье в Добельском крае спасатели помогли выбраться из ямы глубиной 1,5 м человеку, который не мог сделать этого самостоятельно.

Пострадавший передан медикам.

За прошедшие сутки VUGD получила 76 вызовов, 31 из них на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.

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