В реке в Краславском крае спасатели обнаружили утопленника

В одной из рек Краславского края спасатели обнаружили тело человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Погибший был передан Госполиции для выяснения причины смерти.
Кроме того, в воскресенье в Добельском крае спасатели помогли выбраться из ямы глубиной 1,5 м человеку, который не мог сделать этого самостоятельно.
Пострадавший передан медикам.
За прошедшие сутки VUGD получила 76 вызовов, 31 из них на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!