Политиков обвиняют в нецелевом использовании средств Европейского Союза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Максимальное наказание по этому обвинению - до десяти лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро.

Согласно обвинению, люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента от "Национального объединения", в действительности работали не на своих представителей в ЕС, а лично на Ле Пен, либо на ее партию. Так, один из "ассистентов" Тьерри Легье почти два десятилетия был телохранителем основателя партии - Жана-Мари Ле Пена, а позже стал телохранителем Марин Ле Пен. Он также опубликовал книгу о своей работе, в которой не встречается никаких упоминаний о должности в Европарламенте.

Ассистенткой евродепутата числилась и секретарь Ле Пен Катрин Гризе, некоторое время бывшая ее невесткой. Однако, судя по данным с карты доступа Гризе, за год она провела в Европарламенте всего около полутора рабочих дней. Катрин Гризе утверждала, что входила в здание всегда вслед за Ле Пен и не использовал входную карту.

Как утверждает французская прокуратура, Марин Ле Пен расширила "систему", созданную еще ее отцом, чтобы использовать выплачиваемые зарплаты мнимых помощников депутатов для улучшения плачевной финансовой ситуации своей партии.

Марин Ле Пен не признавала свою вину и аргументировала это тем, что ассистенты не были прикреплены к конкретным депутатам, а были собраны в своеобразный пул. С самого начала процесса Ле Пен обвинила прокуратуру в политической мотивированности обвинений, выдвинутых с целью не дать ей занять пост президента Франции.

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