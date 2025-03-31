Инфекция, вызванная кишечной палочкой: состояние одного ребенка оценивается как очень тяжелое

18 детей находились в инфекционном отделении больницы, один ребенок - в отделении интенсивной терапии.

Как отметила Олштейна, в больницу обращаются обеспокоенные родители, дети которых могли контактировать с детьми, госпитализированными с инфекцией, вызванной продуцирующей опасный шига-токсин кишечной палочкой.

Представитель больницы пояснила, что в случаях, когда ребенок является контактным лицом заболевшего ребенка, представители Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщают об этом образовательному учреждению, которое в свою очередь информирует родителей. Далее нужно обратиться к своему семейному врачу, который проинформирован о том, какие меры нужно предпринять родителям.

Важно также следить за состоянием ребенка. Если он жалуется на плохое самочувствие или у него появились признаки заболевания, необходимо обратиться в отделение неотложной помощи ближайшей больницы или позвонить по телефону 112.

SPKC в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить источник заражения. Были проверены пищеблоки нескольких детских садов Риги, которые обслуживают предприятия Žaks-2 и Gardbrīdis. Также проверка была проведена в одном из детских садов Саласпилса.

Технолог предприятия Žaks-2 Илона Дреймане сообщила агентству LETA, что предприятие сотрудничает с SPKC и PVD, чтобы найти причину заболевания и предотвратить его распространение.