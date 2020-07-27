В Перми несколько десятков человек выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонувшую женщину

Очевидцы рассказали, что 32-летняя женщина бросилась в воду и поплыла на середину реки. В какой-то момент она начала тонуть.

На помощь женщине бросился прохожий. Он дотащил ее до берега. Нескольким десяткам человек пришлось выстроиться в живую цепь, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной. Пострадавшей оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи.

"Очень скользкие плиты, по ним невозможно передвигаться в обуви. Даже без обуви все падали неоднократно, и только благодаря тому, что выстроилась цепочка более чем из десятка пермяков, ее удалось сообща поднять на берег, переправить через забор и уже начать оказывать ей первую помощь - там была девушка-медик, которая этим занялась", - рассказали очевидцы Первому каналу.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео инцидента в своем Instagram и написал, что гордится такими поступками пермяков.