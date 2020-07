В Перми несколько десятков человек выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонувшую женщину

Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки! В очередной раз напоминаю – купайтесь только в оборудованных местах! И берегите себя.

A post shared by Дмитрий Махонин (@mahonindn) on Jul 26, 2020 at 4:16am PDT