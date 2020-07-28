Вт, 28.07.2020
Относятся как к прокаженному. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому что люди, наше общество, еще не сталкиваются с этим. Владимир из Литвы, который страдает от эссенциального тремора

Водитель грузовика из Литвы оштрафован на 4300 евро за попытку дать взятку в пять евро

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Прокуратура оштрафовала водителя грузовика из Литвы на 4300 евро за предложение взятки латвийским пограничникам в размере пяти евро, сообщает агентство LETA.

Так, 25 июля на пограничном пункте Силене пограничники констатировали взъезжающего в Латвию на грузовика гражданина Литвы, который положил на пассажирское сиденье банкноту в пять евро и попросил пограничников не открывать имеющийся в автомобиле холодильник.

Мужчина дал взятку, чтобы пересечь границу с продуктами питания, ввоз которых в Евросоюз запрещен.

За взяточничество против гражданина Литвы 1964 года рождения был начат уголовный процесс, в свою очередь в прокуратуре Даугавпилса заключил соглашение с прокурором о признании вины и штрафе в размере 4300 евро.

За упомянутое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

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