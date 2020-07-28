Водитель грузовика из Литвы оштрафован на 4300 евро за попытку дать взятку в пять евро

Так, 25 июля на пограничном пункте Силене пограничники констатировали взъезжающего в Латвию на грузовика гражданина Литвы, который положил на пассажирское сиденье банкноту в пять евро и попросил пограничников не открывать имеющийся в автомобиле холодильник.

Мужчина дал взятку, чтобы пересечь границу с продуктами питания, ввоз которых в Евросоюз запрещен.

За взяточничество против гражданина Литвы 1964 года рождения был начат уголовный процесс, в свою очередь в прокуратуре Даугавпилса заключил соглашение с прокурором о признании вины и штрафе в размере 4300 евро.

За упомянутое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.