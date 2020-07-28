Томас Маркл прокомментировал новую жизнь дочери: "Я люблю Меган, но не горжусь тем, кем она стала"

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл вновь заслужил внимание СМИ. Мужчина высказался о выходе книги "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family). Об этом пишет портал Hello.ru.
Томас считает, что его дочери с мужем не следует ввязываться в обсуждение книги. Ведь сейчас у них уже не идеальная репутация.
"Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня", - цитирует мужчину портал.
Томас узнал из книги, что королевский дом предлагал Меган и Гарри инструменты, чтобы защитить его от прессы, но они якобы отказались.
"Это невероятные новости", - говорит он.
Напомним, СМИ пишут, что Меган не общается с отцом около двух лет. Он также ни разу не видел своего внука Арчи. Герцогиня много раз просила отца не общаться с прессой, но он эту просьбу игнорирует.
Ранее в прессе появились некоторые фрагменты из книги о жизни герцога и герцогини Сассекских Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family ("В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи"). Известно, что она должна поступить в продажу 11 августа.
Напомним, что эта биография считается неофициальной, известно, что герцог и герцогиня Сассекские активно сотрудничали с авторами Омидом Скоби и Кэролин Дюран и, по сути, одобрили ее содержание.
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