Томас Маркл прокомментировал новую жизнь дочери: "Я люблю Меган, но не горжусь тем, кем она стала"

Томас считает, что его дочери с мужем не следует ввязываться в обсуждение книги. Ведь сейчас у них уже не идеальная репутация.

"Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня", - цитирует мужчину портал.

Томас узнал из книги, что королевский дом предлагал Меган и Гарри инструменты, чтобы защитить его от прессы, но они якобы отказались.

"Это невероятные новости", - говорит он.

Напомним, СМИ пишут, что Меган не общается с отцом около двух лет. Он также ни разу не видел своего внука Арчи. Герцогиня много раз просила отца не общаться с прессой, но он эту просьбу игнорирует.

Ранее в прессе появились некоторые фрагменты из книги о жизни герцога и герцогини Сассекских Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family ("В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи"). Известно, что она должна поступить в продажу 11 августа.

Напомним, что эта биография считается неофициальной, известно, что герцог и герцогиня Сассекские активно сотрудничали с авторами Омидом Скоби и Кэролин Дюран и, по сути, одобрили ее содержание.