Ищи себя на фото Поклонники творчества ЛУНЫ собрались в квартале VEF

В пятницу, 13 июня, в квартале VEF выступила украинская звезда альтернативной поп-музыки ЛУНА. На концерте прозвучали не только новые песни, но и любимые хиты. Смотрите, кто там был!
ЛУНА - проект, запущенный в Киеве в 2015 году, за которым стоит певица, автор песен и музыкант Кристина Герасимова. Этот эксперимент в DIY-поп-музыке с ароматом романтики получил от Vogue звание представителя украинской музыкальной революции.
ЛУНА стоит за своей музыкальной идентичностью на 100%, всегда создавая музыку, в которую верит как она сама, так и ее команда. Шелковистая меланхолия, переплетающаяся с большими клубными ритмами, создает своеобразную интерпретацию современной поп-музыки.