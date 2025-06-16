Инфлюенсер Intrisha увеличила грудь

Популярный латвийский блогер Intrisha сообщила в соцсетях, что на днях сделала пластическую операцию - увеличила грудь.
По словам самой Intrisha, она целый год мечтала увеличить грудь, и вот наконец это воплотилось. Она пошла на операцию вместе со своей сестрой Сабиной.
Блогер зафиксировала весь процесс от выбора импланта до операции и периода восстановления в своем TikTok.
Подписчики девушки разделились во мнениях относительно ее решения - одни ее поддерживают, другие утверждают, что это было вовсе не обязательно, ведь нет ничего лучше естественной красоты.
@intrisha @Plastikas ķirurģijas klīnika #gilis #krusupalielinasana #drlapins ♬ оригинальный звук - INTRISHA
Intrisha (настоящее имя Патриция Калинина) - латвийский блогер, певица и участница телешоу.
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