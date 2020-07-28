Приезжающие в Латвию гастарбайтеры будут сдавать два теста на Covid-19

Для уменьшения риска распространения Covid-19 с 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с высокой заболеваемостью, в том числе работники культуры, должны будут обязательно сдавать два анализа на Covid-19 с интервалом 5-7 дней, предусматривают принятые правительством поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.