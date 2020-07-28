Вт, 28.07.2020
Относятся как к прокаженному. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому что люди, наше общество, еще не сталкиваются с этим. Владимир из Литвы, который страдает от эссенциального тремора

Приезжающие в Латвию гастарбайтеры будут сдавать два теста на Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

Для уменьшения риска распространения  Covid-19 с 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с высокой заболеваемостью, в том числе работники культуры, должны будут обязательно сдавать два анализа на Covid-19 с интервалом 5-7 дней, предусматривают принятые правительством поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.  

До получения отрицательного результата анализа лицо должно находиться в самоизоляции. 

В настоящий момент для деятелей культуры, прибывающих из опасных стран, требование самоизоляции отменено.

В период с 22 июня по сегодняшний день 28% случаев Covid-19 в Латвии были привозными. 

Государство будет оплачивать анализы в том случае, если за работника платятся налоги, в остальных случаях затраты будет покрывать сам человек или пригласивший артиста организатор мероприятия. 

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