Трамп показал портрет, который получил в подарок от Путина

В марте президент США Дональд Трамп получил от Владимира Путина в подарок свой портрет, сообщает CNN.
Картина доставлялась спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, который в интервью Такеру Карлсону охарактеризовал ее как "красивый портрет", добавив, что Трампа это явно тронуло. Однако сам портрет тогда публично не показали.
Как сообщает CNN, на портрете запечатлен Трамп, поднявший кулак после неудачной попытки покушения в штате Пенсильвания в июле 2024 года. Его автор - один из самых известных художников России Никас Сафронов.
"Для меня было важно показать кровь, шрам и его мужество во время покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и принесет ей то, чего она заслуживает", - сказал художник CNN в Москве.
Сафронову не чужды портреты мировых лидеров. Он нарисовал десятки личностей мирового масштаба, среди которых покойный папа Римский Франциск, президент Индии Нарендра Моди и лидер КНДР Ким Чен Ын.
По словам Сафронова, в создании портрета к нему пришли некоторые люди, которые попросили его нарисовать Трампа таким, каким он его видит. Изначально он не знал, кто были его "посетителями", добавив, что у него, как у художника, есть "клиенты, которые не углубляются в детали". Однако он заподозрил, что это были представители Кремля.
"Когда я начал портрет рисовать, я понял, что это могло бы сблизить наши страны, и решил не требовать денег. Я подозревал, для кого предназначена эта картина", - сказал художник.
Он рассказал, что позже с ним связался сам Путин, который сказал ему, что лестный для Трампа портрет - важный шаг в улучшении отношений России с США.
Кремль не ответил на просьбу дать комментарии.
Портрет, который Сафронов показал CNN и который якобы служил подарком Путина Трампу, похож на картину, которая сейчас висит в Большом фойе Белого дома после того, как с этого места был смещен официальный портрет бывшего президента Барака Обамы.
Драматическая картина, на которой Трамп поднял правый кулак с кровью, брызнувшей ему на лицо, стала символом силы во время его президентской избирательной кампании.
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