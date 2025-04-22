Трамп показал портрет, который получил в подарок от Путина

Картина доставлялась спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, который в интервью Такеру Карлсону охарактеризовал ее как "красивый портрет", добавив, что Трампа это явно тронуло. Однако сам портрет тогда публично не показали.

Как сообщает CNN, на портрете запечатлен Трамп, поднявший кулак после неудачной попытки покушения в штате Пенсильвания в июле 2024 года. Его автор - один из самых известных художников России Никас Сафронов.

"Для меня было важно показать кровь, шрам и его мужество во время покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и принесет ей то, чего она заслуживает", - сказал художник CNN в Москве.

Сафронову не чужды портреты мировых лидеров. Он нарисовал десятки личностей мирового масштаба, среди которых покойный папа Римский Франциск, президент Индии Нарендра Моди и лидер КНДР Ким Чен Ын.