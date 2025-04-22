Видео В горящей квартире в Кулдигском крае нашли мертвую женщину

Квартира на втором этаже дома "Карклини" в Кулдигском крае полностью сгорела. В этот момент там проживали два человека, один из которых погиб. В понедельник утром из дома были эвакуированы все его жильцы. Как они говорят, смерть не была несчастным случаем.

"На нее два матраса были брошены", - рассказал житель дома.

Соседи также оспаривают версию экспертов о происхождении пожара -она невозможна.

Спасателей вызвал сосед третьего этажа по имени Иварс - почувствовав задымление в своей квартире, он незамедлительно начал действовать.

Прибывшие на место пожарные незамедлительно провели спасательные работы.

И.о. командира Кулдигской части VUGD Давис Биксонс сообщает: "Спасатели обнаружили в горящей квартире человека, которого вынесли на улицу, и у которого медики констатировали смерть. Еще одного человека из горящей квартиры спасло должностное лицо Госполиции до прибытия спасателей".

Теперь уже мертвая женщина и пострадавший от пожара мужчина состояли в гражданском браке. Якобы они регулярно ссорились, и конфликты часто перерастали в насильственные.

Правоохранители версию соседей о насилии не подтверждают. Как наступила смерть женщины, еще предстоит выяснить.

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