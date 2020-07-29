После скандала с магазином Butterfly разоблачитель создала группу для единомышленниц

Напомним, что бывшая звезда шоу Кристина Милйоне (в шоу Okartes skatuve участвовала под псевдонимом Crystal) 2 июля опубликовала на своей странице в Facebook пост, где сравнила одежду магазина Butterfly с товарами, продающимися в популярном интернет-магазине AliExpress. Девушка поделилась опубликованными фотографиями Butterfly и AliExpress, утверждая, что на них одна и та же одежда.

Портал Apollo связался с владелицей торговой марки Butterfly Элиной Дидрихсоне, чтобы узнать ее мнение о произошедшем. Ее ответ был однозначным - Butterfly хотят оклеветать.

"Это ужасная ложь, поэтому мы обратились к юристу, который сегодня же свяжется с девушкой, написавшей этот пост", - отметила Элина 6 июля.

Сейчас, когда после скандала прошло уже несколько недель, портал Apollo связался с Милйоне, которая рассказала, что в социальной сети Facebook создала группу Butter Express, в которой женщины делятся отзывами о товарах, приобретенных в различных магазинах. Также девушки в этой группе рассказывают, товары из каких латвийских магазинов выгоднее приобретать в интернете.

"Мы создали группу потому, что тема оказалась актуальной, а число недовольных клиентов, к сожалению, - очень велико. Бесконечное количество жалоб - девушки получают грязные, изношенные вещи, а магазин это не признает. В первом сториз рекламируют юбку, а в следующем - в той же юбке едят голубцы и удивляются, что одежда испачкалась".

Цель группы - показать девушкам, где такой же или похожий товар можно приобрести дешевле. В том числе - поделиться впечатлениями, когда сами купили хорошую вещь в нормальном магазине или в том же AliExpress.

"Мы создали группу, чтобы разоблачить всех этих "суперских" бизнесменов. Народ должен знать своих героев!" - рассказала Милйоне порталу Apollo.

В группе запрещены любые оскорбления, но женщины могут свободно обсуждать и другие интересные для себя темы, связанные с одеждой. "Butter Express поддерживает низкие цены и чувство юмора", - говорится в описании группы.

Милйоне призналась, что до сих пор получает множество жалоб от клиентов магазина Дидрихсоне, и именно это побудило ее создать место, где можно рассказать о других подобных магазинах и тем самым предупредить всех женщин.

За короткое время к группе присоединилось более 3,5 тысячи пользователей.

На вопрос о том, связались ли с ней юристы Дидрихсоне, Кристине отвечает отрицательно.

"Все так и закончилось, не начавшись. Никто со мной не связывался, да и зачем? Тогда уж на всех недовольных клиентов нужно подавать в суд! Им самим нужно бояться СГД и PTAC", - указала Милйоне.