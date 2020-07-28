В этом выпуске:

У здания КГБ в Минске задержали несколько человек.

Президент Александр Лукашенко призвал не нянчиться с протестующими.

В Хабаровске впервые арестовали одного из участников протеста.

Что такое "тактико-специальные действия" полиции на митингах? Как работают провокаторы? Рассказывает бывший милиционер.

"Отпускай!" Хабаровск требует освободить владельца "Фургаломобиля", которому дали 8 суток ареста

Хабаровске полицейские утром 28 июля задержали владельца и водителя "Фургаломобиля" Ростислава Буряка. Позже в тот же день его арестовали на восемь суток. Из-за этого решения колонна протестующих сегодня, 28 июля, изменила маршрут и устроила акцию непосредственно у городского здания суда. Люди скандировали "Отпускай", требуя освободить Буряка.

"Фургаломобиль" традиционно возглавлял все протестные шествия последних двух недель в Хабаровске.

⚡️ Водитель фургаломобиля арестован на 8 суток pic.twitter.com/4tYdujXKWO — Алексей Новоселов (@novosyolov) July 28, 2020

Это синий микроавтобус, который был оклеен фотографиями арестованного губернатора Сергея Фургала, а на боковой стороне содержал надпись "Услышьте нас", сделанную неоновой краской.

По данным корреспондентов Настоящего Времени, автомобиль был частной инициативой местного жителя, но стал одним из символов протеста в городе.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 28.07.2020

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