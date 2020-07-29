МАК "Что? Где? Когда?" потребовала отстранить Скипского от работы с детьми. Козлов ответил

Обращение к правлению МАК

Соответствующее обращение появилось в публичном доступе в общедоступной группе "Спортивное ЧГК" в социальной сети Facebook.

Судя по содержанию документа автором обращения выступил Оргкомитет Лондонского "Клуба Что? Где? Когда?". В нем говорилось, что клуб, работающий с детьми, ожидает от правления МАК "незамедлительных и решительных действий в отношении этой ситуации", а именно:

Официального заявления Правления МАК о неприемлемости домогательств со стороны участников движения, особенно в отношении несовершеннолетних.

Максимально прозрачного расследования обвинений в отношении Михаила Скипского.

Приостановки участия Михаила Скипского в Комиссии по работе с детьми и молодежью и любых мероприятиях с участием детей и молодежи, проводимых под эгидой МАК: организации школьных и студенческих турниров, тренерской работе до завершения расследования.

На момент публикации этого материала под этим обращением подписались десятки клубов из разных стран мира, в том числе Рижский Клуб Знатоков Intellect.

Присоединились к обращению также игроки команд. Среди них и команда "Теория чистых ожиданий" из Риги и ее участники Андрей Гусев, Илана Алескер, Дмитрий Дорожко, Всеволод Головин и Руслан Батдалов.

Среди подписавших обращение также около десяти игроков других рижских команд (Алексей Капустин, Наталия Руберте, Вадим Ермак, команда Total, Кирилл Суровов, команда "Центровые", Евгений Капитульский, команда "Центровые", Элина Ахундова, команда Центровые, Анжей Дмуховский, Иван Снетков, Александр Смирнов).

Реакция МАК ЧГК

Реакция руководства МАК не заставила себя долго ждать. 28 июля президент МАК Андрей Козлов ответил на все пункты полученного заявления. Его ответ в общедоступной группе "Спортивное ЧГК" в социальной сети Facebook опубликовал Борис Окунь.

Из ответа Козлова следует, что МАК ЧГК "более 30 лет всей своей деятельностью выступает за неуклонное соблюдение Законов и этических норм", однако МАК не имеет полномочий проводить расследование обвинений, выдвинутых против Михаила Скипского.

В то же время Козлов уведомил, что участие Скипского в любых мероприятиях с участием детей и молодежи, проводимых под эгидой МАК, уже приостановлено.

Также приостановлено его членство в Комиссии по работе с детьми и молодежью. Произошло это по личному заявлению Михаила Скипского.

Комментарий Михаила Скипского и компании "Игра-ТВ"

Отметим, что обвиняемый в домогательствах 41-летний участник игры "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский на запрос журналистов издания "Подъем" касательно сложившейся ситуации ответил: "Нет, извините, все через телекомпанию "Игра-ТВ", пожалуйста".

В свою очередь телекомпания "Игра-ТВ", которая выпускает телевизионную программу "Что? Где? Когда?", посредством своего пресс-секретаря Виктории Селивановой на вопрос корреспондентки "Медиазоны" касательно обвинений против Скипского ответила: "Мы не обсуждаем это. Комментариев нет".

Стоит отметить, что Андрей Козлов не только президент МАК "Что? Где? Когда?", но и генеральный продюсер и первый заместитель генерального директора телекомпании "Игра-ТВ", выпускающей программу "Что? Где? Когда?".