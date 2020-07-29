Не гуляйте по улице голыми, или Чем делиться в соцсетях опасно и почему?

Почему важно защищать информацию о себе в соцсетях?

Чаще всего люди чересчур делятся личной информацией следующим образом:

публикуя интимную информацию об отношениях, друзьях, семье или личных вещах;

используя социальные сети для выражения своих эмоций;

публикуя личные фотографии и видео;

регулярно отмечаясь в посещенных местах (checking in);

регулярно показывая, чем они занимаются несколько раз в день;

публикуя слишком много фотографий и информации о детях.

Согласно региональному опросу, проведенному Kaspersky в рамках кампании "Цифровое похмелье" (Digital Hangover), 39% респондентов в Латвии имеют общедоступный профиль на Facebook. Риск возрастает, если учесть, что в среднем 49% респондентов признают, что время от времени публикуют информацию о местах, где они были.

ФОТО: unsplash.com

"Когда мы открыто делимся доступом к нашей цифровой жизни, мы оставляем цифровые следы и позволяем многое о себе узнать.

Это можно сравнить с прогулкой по улице в голом виде без какой-либо защиты, предоставляя доступ к себе не только знакомым людям, но и незнакомцам, у которых могут быть злые намерения или нестабильная психика.

Это угрожает нам и провоцирует ситуации, которые могут иметь печальные последствия в нашей жизни", - объясняет руководитель Kaspersky в странах Балтии Андис Штейнманис.

Кроме того, публикация слишком большого объема личной информации в интернете может привести к опасной ситуации. Фактически 50% латвийцев признают, что, когда они что-то публикуют, обычно даже не замечают, что без их согласия было отмечено их местоположение.

Чтобы в такой ситуации обезопасить вашу жизнь в цифровой среде, Kaspersky рекомендует следовать советам, которые помогут позаботиться о вашей конфиденциальности в интернете и избежать чрезмерной публичности.

Создавайте личные профили в социальных сетях и избегайте чрезмерной публичности и открытости. Старайтесь не публиковать слишком много личной информации в своих профилях.

Данные, которые вы публикуете, могут показаться незначительными, но они могут помочь преступникам украсть вашу идентичность или создать схему мест, в которых вы бываете.

Кроме того, чтобы повысить конфиденциальность в интернете, предоставляйте доступ лишь небольшой группе своих друзей.

Отключите услугу определения местоположения. В наши дни камера, фоторедактор и услуги, которыми вы пользуетесь для публикации фотографий, обобщают информацию о вас, например, о том, где была сделана конкретная фотография.

Уделяйте больше внимания хранению компрометирующих фотографий и видео. В интернете чрезвычайно важна личная репутация и репутация пары, поэтому

будьте осторожны при использовании специальных ресурсов для хранения фотографий, особенно если речь идет об изображениях компрометирующего характера.

Помните, что ваши фото- и видеоматериалы могут быть использованы против вас, если они попадут в руки злоумышленников.