В Риге мужчину будут судить за изнасилование бывшей подруги

Как указано в обвинении, в январе 2015 года в Риге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру бывшей подруги, хотя женщина это ему не позволяла.

После этого обвиняемый указал, что хочет вступить в сексуальные отношения. Несмотря на то, что женщина ответила отрицательно, он, применив физическую силу, повалил пострадавшую и различными способами произвел насильственные половые акты.

Пострадавшей были нанесены различные телесные повреждения, так как он бил женщину руками, а также об стену и шкаф.

Дело передано суду Латгальского предместья Риги.