Сына бывшего премьер-министра Дагестана арестовали по подозрению в убийстве студентки МГИМО

По данным информационного агентства, сыну бывшего премьер-министра Дагестана уже предъявлено обвинение в убийстве.

Томирис Байсафа в апреле 2018 года выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. Девушку доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее.

После смерти студентки появлялись сообщения, что погибшая девушка встречалась с Муртузали Меджидовым и падению из окна предшествовала ссора. РЕН ТВ, что после смерти Байсафы Меджидова допросили, но обвинения тогда ему предъявлены не были.