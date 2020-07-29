Ср, 29.07.2020
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Сына бывшего премьер-министра Дагестана арестовали по подозрению в убийстве студентки МГИМО

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов арестован по подозрению в убийстве студентки МГИМО из Казахстана 21-летней Томирис Байсафы. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным информационного агентства, сыну бывшего премьер-министра Дагестана уже предъявлено обвинение в убийстве.

Томирис Байсафа в апреле 2018 года выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. Девушку доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее.

После смерти студентки появлялись сообщения, что погибшая девушка встречалась с Муртузали Меджидовым и падению из окна предшествовала ссора. РЕН ТВ, что после смерти Байсафы Меджидова допросили, но обвинения тогда ему предъявлены не были.

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