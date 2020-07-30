Чт, 30.07.2020
Сначала боец должен стать атлетом - приседания, отжимания, подтягивания. А потом он уже будет выбирать. Может, он вообще захочет в теннис играть. Тренер Манвел Исаджанян
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Политика
  • Пентагон выведет из Германии 11 900 военнослужащих. Готова ли Латвия принять подразделения?
18

Пентагон выведет из Германии 11 900 военнослужащих. Готова ли Латвия принять подразделения?

Артис Пабрикс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Латвия готова принять американские военные подразделения, но это требует времени, заявил в интервью Латвийскому радио министр обороны Артис Пабрикс.

Недавно Пентагон заявил о решении вывести из Германии 11 900 военнослужащих и разместить 5600 в других странах Европы. Это стало неожиданностью. Однако, по словам Пабрикса, с учетом существующей геополитической ситуации подразделения армии США следовало бы разместить ближе к восточной границе Европы.

На вопрос, есть ли сигналы о том, что американские военные будут дислоцированы именно в Латвии, Пабрикс ответил, что министр обороны США Марк Эспер в своем заявлении в среду несколько раз упомянул Польшу и страны Балтии.

Пабрикс выразил удовлетворение тем, что министр обороны США, видимо, получил и "услышал" его письмо, в котором выражена готовность Латвии принять подразделения американской армии. Дальнейшее будет зависеть от дипломатических переговоров и дальнейших планов США, так как многие детали еще не ясны, добавил министр обороны Латвии.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ