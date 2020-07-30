ЕС закупает 30 000 доз Remdesivir для лечения пациентов с Covid-19

Стоимость 30 000 доз медикамента Remdesivir составляет 63 миллиона евро, сообщает ЕК.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кирьякиду сказала, что это "еще один важный шаг в нашей борьбе с данной болезнью" и что договор был подписан в понедельник, 27 июля.

В августе Remdesivir, который продается под названием Veklury, будет доступен в ЕС и Великобритании, сообщили в ЕК.

В начале июля в ЕК подтвердили использование препарата Remdesivir для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19 в ЕС.

Remdesivir, который производит американская компания Gilead Sciences, изначально предназначался для лечения болезни Эбола, но имел незначительный эффект.

После международного исследования, которое проводилось в конце апреля при участии более 1000 человек, был сделан вывод, что

применение медикамента Remdesivir в лечении сокращает время выздоровления пациентов с Covid-19 в среднем с 15 до 11 дней.