ЕС закупает 30 000 доз Remdesivir для лечения пациентов с Covid-19

Европейская комиссия (ЕК) подписала договор с фармацевтическим гигантом США Gilead о закупке 30 000 доз противовирусного медикамента Remdesivir для лечения пациентов с Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании.
Стоимость 30 000 доз медикамента Remdesivir составляет 63 миллиона евро, сообщает ЕК.
Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кирьякиду сказала, что это "еще один важный шаг в нашей борьбе с данной болезнью" и что договор был подписан в понедельник, 27 июля.
В августе Remdesivir, который продается под названием Veklury, будет доступен в ЕС и Великобритании, сообщили в ЕК.
В начале июля в ЕК подтвердили использование препарата Remdesivir для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19 в ЕС.
Remdesivir, который производит американская компания Gilead Sciences, изначально предназначался для лечения болезни Эбола, но имел незначительный эффект.
После международного исследования, которое проводилось в конце апреля при участии более 1000 человек, был сделан вывод, что
применение медикамента Remdesivir в лечении сокращает время выздоровления пациентов с Covid-19 в среднем с 15 до 11 дней.
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