Задержанных наемников из ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке терактов

Он подтвердил информацию государственного информагентства БелТА о том, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной частной военной компании, целью которых было дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

"33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена", - сказал Равков.

По его словам, задержанные "начали давать показания".

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков во время встречи в ЦИК с кандидатами в президенты страны предупредил о возможных провокациях во время агитационных митингов. Об этом рассказали сами кандидаты, передает "Радио Свобода".

Все кандидаты в президенты Белорусии отметили, что не будут менять формат своих агитационных мероприятий из-за предупреждения о провокациях.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы "А" КГБ Белоруссии в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных. Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР.