Задержанные под Минском россияне - наемники из ЧВК "Вагнер"

БЕЛТА пишет, что белорусские правоохранительные органы получили сведения о прибытии в страну более 200 боевиков "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Указывается, что при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари.

Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге Беларуси. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

Кадры задержания предполагаемых боевиков показал государственный канал "Беларусь 1":

БЕЛТА также опубликовала список задержанных граждан Российской Федерации. "Медуза" пишет, что писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в ДНР.

"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", - сказал Прилепин изданию Ura.ru.

Он усомнился в версии о том, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

По его словам, из Беларуси они отправлялись в другие точки мира. Такая же версия появилась в Telegram-канале WarGonzo, который ведет военный корреспондент Семен Пегов.

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы, на которых глава государства Александр Лукашенко претендует уже на шестой срок.

Несмотря на то, что ни один из принимаемых во внимание противников Лукашенко в качестве кандидатов на выборы не зарегистрирован, и, скорее всего, президент свое кресло сохранит и на этих выборах, он предупредил, что государству угрожает революция.

Кроме того, он предупредил, что Беларусь может потерять часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.