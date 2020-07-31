Пт, 31.07.2020
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Обувь Crocs с принтом KFC. Она пахнет жареной курицей

ФОТО: https://www.instagram.com/crocs

Сеть ресторанов быстрого питания KFC неожиданно объединилась с брендом Crocs и выпустила новую модель обуви.

Сабо Classic Clog Kentucky Fried Chicken X Crocs были выпущены ограниченным тиражом по цене примерно 50 евро ($59,99).

Они были раскуплены за 30 минут!

Новая модель Crocs украшена принтом с жареной курицей, которая выглядит очень реалистично. Кроме того, если на обувь прикрепить специальные броши в виде жареных крылышек - то она станет пахнуть как знаменитое блюдо. 

А вы бы купили такие сабо?

Компания Crocs была основана в 2002 году. Она производит необычную и удобную обувь из запатентованного полимерного материала - крослайта (Croslite). Основатели Crocs - трое друзей из Калифорнии, США, - хотели создать новый тип обуви для парусного спорта и яхтинга, которая бы не скользила на мокрой поверхности.

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