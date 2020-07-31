Жители США массово получают посылки из Китая с таинственными семенами

Правительство призывает граждан не распаковывать посылку и ни в коем случае не сажать семена, пока с ними не свяжутся из департамента сельского хозяйства штата или из Службы инспекции здоровья животных и растений.

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Власти предупреждают, что это могут быть семена растений-захватчиков из другой экосистемы, которые способны навредить местному сельскому хозяйству.

В них также могут содержаться патогены или насекомые. "Инвазивные виды растений могут не звучать угрожающе, но эти маленькие захватчики способны уничтожить сельское хозяйство Техаса", - заявил Сид Миллер, комиссар по сельскому хозяйству штата.

Власти также предположили, что, вероятно, история с посылками является "чистым мошенничеством", когда компании отправляют потребителям товар, а затем подделывают положительные отзывы о продуктах.