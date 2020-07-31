Перебросит ли Трамп войска из Германии к границам России?

"Это капризы президента Трампа в чистом виде, стремление наказать Германию и прежде всего канцлера Ангелу Меркель, указать ей на место, и это - часть его бодания с Евросоюзом, которое охватывает и торговлю, и экспорт автомобилей и так далее", - говорит Стойческу.

“Объявление о сокращении контингента в Германии - это месть Трампа Ангеле Меркель. Мало кто из мировых лидеров не любит его так, как не любит его канцлер Меркель. И эти чувства взаимны”, - согласен обозреватель немецкого издания Spiegel Константин фон Хаммерштайн.

При этом все критики Трампа отмечают нелогичность решения вывести часть военных из Германии в Бельгию и Италию: Трамп говорит, что наказывает Германию за то, что она не выполняет обещание тратить на оборону минимум 2% ВВП, но Бельгия и Италия тратят еще меньше Германии.

Обязательство довести расходы на оборону минимум до 2% ВВП страны НАТО взяли на себя добровольно в 2014 году, причем повысить расходы до этой планки они обещали к 2024 году.

Теперь американцы будут переводить войска в Италию, где нет для них инфраструктуры, на эту инфраструктуру будут потрачены миллиарды, тогда как эти деньги можно было бы инвестировать в укрепление восточного фланга НАТО, - сокрушается Стойческу.

Как укрепляются восточные рубежи НАТО

Впрочем, вывод части контингента из Германии может вообще не состояться, если Трамп проиграет ноябрьские выборы.

"Я допускаю, что они начнут с мелочей, а прежде, чем дойдет до чего-то действительно существенного, пройдут месяцы”, - сказал Ходжес в интервью “Немецкой волне”.

"И вряд ли за эти три месяца [до выборов] они успеют сделать что-то кардинальное, это всё-таки перемещение тысяч военных и техники и всего прочего, на это все-таки нужно время", - рассуждает Стойческу.

Дональд Трамп может не успеть осуществить переброску сил США в Европе до президентских выборов Getty Images

Польша уже давно говорит, что готова принять у себя выведенных из Германии американских военных и обещает вложить 2 млрд долларов в строительство новой базы на целую дивизию. США, однако, отправлять туда целую дивизию пока не собираются.

В ближайших к России странах НАТО, впрочем, и так присутствуют несколько тысяч солдат союзников - как США, так и других стран. При этом США действуют в регионе как в рамках программ НАТО, так и в рамках собственных программ помощи восточноевропейским союзникам.

С 2017 года в Польше, Литве, Латвии и Эстонии размещено по батальону - примерно по тысяче человек каждый - так называемых сил Усиленного передового присутствия. Решение об этой мере сдерживания России страны НАТО приняли после событий на Украине.