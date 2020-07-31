Российские пограничники усилили контроль на въезде в Беларусь: требуют паспорта и номера телефонов

В этом выпуске:

Российские пограничники усилили контроль на въезде в Беларусь. На границе длинные очереди.

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Российские пограничники усилили контроль на въезде в Беларусь

Российская сторона усилила наблюдение на границе с Беларусью: водителей заставляют проходить паспортный контроль. На международной трассе М1 – огромные очереди. Об этом белорусской службе Радио Свобода сообщили водители легковых автомобилей, выезжающих из России.

"Стянуты дополнительные силы погранслужбы ФСБ. Огромные очереди на выезд из РФ, - написал у себя в Facebook политолог Юрий Воскресенский. – Белорусов не выпускают на родину. Требуют оформления. Оформляют в кабинете номер 4. Вносят данные в компьютер и зачем-то записывают мобильный телефон (ноу-хау от ФСБ). Потом пропускают. Люди стоят в очереди, скандалят, ситуация накаляется. На все вопросы ответ: звоните на Лубянку".

Об обязательной проверке паспортов на границе сообщают также дальнобойщики. Водители рассказывают, что сотрудники погранслужбы ФСБ России просят у белорусских граждан в обязательном порядке также номер мобильного телефона и вносят данные в базу.

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили белорусской службе Радио Свобода, что получили распоряжение регистрировать данные о перемещении граждан Беларуси в обоих направлениях, но это не означает, что речь идет о закрытии границы.

За дальнейшими комментариями журналистам посоветовали обратиться в центральный офис ФСБ в Москве. Там, в свою очередь, попросили отправить официальный запрос.

Пограничный комитет Беларуси не комментирует ситуацию.

Позже стало известно, что белорусский МИД направил российской стороне ноту с просьбой прояснить ситуацию на белорусско-российской границе. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 31.07.2020

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