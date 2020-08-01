Буров: Рижская дума не выполнила обещание ликвидировать очереди в детские сады

Очереди в рижские детские сады невозможно ликвидировать, пока эта проблема не решена в Рижском регионе, заявил лидер списка кандидатов на выборы в Рижскую думу от партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Олег Буров.
Рига заинтересована в том, чтобы жители пригородов могли водить детей в сады своих самоуправлений. Буров говорил об этой проблеме с представителями Министерства охраны среды и регионального развития, которые согласились, что открытие новых детсадов в Рижском регионе нужно поддержать.
Если проблема садов не будет решена, люди, "используя творческий подход", будут декларироваться в Риге и водить детей в рижские школы и садики.
Буров признал, что Рижская дума предыдущих созывов не выполнила обещание ликвидировать очереди в детские садики.
Чтобы создать новые места в детских садах, нужно продолжать строительство, а также оптимизировать школьную сеть - приспосабливать под детские сады школы, где мало детей, считает Буров.
Видео: Интервью с Олегом Буровым
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