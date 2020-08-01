Буров: Рижская дума не выполнила обещание ликвидировать очереди в детские сады

Рига заинтересована в том, чтобы жители пригородов могли водить детей в сады своих самоуправлений. Буров говорил об этой проблеме с представителями Министерства охраны среды и регионального развития, которые согласились, что открытие новых детсадов в Рижском регионе нужно поддержать.

Если проблема садов не будет решена, люди, "используя творческий подход", будут декларироваться в Риге и водить детей в рижские школы и садики.

Буров признал, что Рижская дума предыдущих созывов не выполнила обещание ликвидировать очереди в детские садики.

Чтобы создать новые места в детских садах, нужно продолжать строительство, а также оптимизировать школьную сеть - приспосабливать под детские сады школы, где мало детей, считает Буров.

Видео: Интервью с Олегом Буровым