В Берлине прошла акция против Covid-ограничений

В Берлине в субботу, 1 августа, прошла масштабная акция против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В 12.00 по местному времени шествие стартовало на бульваре Унтер-ден-Линден и двинулось по центральным улицам города. Как сообщила полиция, на 15.00 мск оно насчитывало порядка 15 тыс. участников.

"Поскольку собрание на Унтер-ден-Линден оказалось довольно многолюдным, наши коллеги убедительно указывают на необходимость соблюдать необходимую дистанцию", - написала пресс-служба столичной полиции в Twitter.

По ее данным, которые подтверждаются поступающими с места событий кадрами, практически никто из собравшихся не был в масках. Некоторые из участников захватили с собой флаги с символикой различных федеральных земель.

Мероприятие проходило под лозунгом: "День свободы - конец пандемии". Митингующие дошли до "Улицы 17 июня", где в 15.30 мск началась массовая демонстрация.

Protestors from across Germany are starting to gather in front of Berlin’s Brandenburg gate for a “Day of Freedom”, they want to declare the “end of the pandemic”. Among the ones who have mobilised for the protest: conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists.#b0108 pic.twitter.com/XPbjShqiom — Leonie Hammerstein (@hammerstein_leo) August 1, 2020

Сторонники теории заговора и правые экстремисты

Как сообщила местная газета Berliner Morgenpost, одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По данным издания, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса. По словам берлинского сенатора по внутренним делам Андреаса Гайзеля (Andreas Geisel), ряд участников собирались доставить в германскую столицу на автобусах из Баден-Вюртемберга. На федеральном уровне присоединиться к акции также призывали различные неонацистские группировки.

Полиция наблюдала за порядком с вертолетов

Полиция, в частности, наблюдала за соблюдением порядка с вертолетов. Berliner Morgenpost сообщила лишь об одной стычке. По словам очевидцев, в ходе акции одетый в черное неизвестный в маске напал на одного из присутствующих. Кроме того, одна из групп собравшихся пыталась проникнуть на подземную парковку отеля.

Вечром полиция приняла решение завершить акцию, так как ее участники не выполняли санитарно-гигиенических предпписаний.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), с начала пандемии в Берлине выявлено 9274 инфицированных, 223 умерли.

В Германии с конца июля наблюдается скачок заболеваемости COVID-19. Коэффициент заражения (или индекс репродукции), который обозначается как R, здесь на 29 июля превышал единицу: это означает, что один носитель вируса в среднем заражал больше одного здорового человека. Специалисты предполагают, что возможной причиной роста R являются отдыхающие, вернувшиеся из-за границы.