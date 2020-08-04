"Выгодные" правители США: сколько заработали инвесторы за время "правления" разных президентов

Издание Forbes провело анализ, как за время правления того или иного президента США менялся американский фондовый рынок. Анализ начался с президентства Гарри Трумэна (1945-1953), и его результаты оказались удивительными.
Считается, что либеральные демократы являются более вредоносными для экономики и фондового рынка, потому что эти политические силы обычно стремятся увеличить государственные расходы, в свою очередь республиканцы придерживаются более консервативного подхода к бюджетированию, что лучше сказывается на экономике. Однако это предположение ошибочно - со времени окончания Второй мировой войны статистика его ни разу не подтвердила.
"Фондовый рынок гораздо лучше себя чувствует, если президентом является выходец из Демократической партии, а не из Республиканской", - отмечает профессор Пенсильванского университета Джереми Сигел. С 1952 года по июнь 2020 года можно сделать выводы, что во время президентства Демократической партии доход фондового рынка в среднем составлял 10,6% в год, а за время "правления" республиканцев - всего 4,8% в год.
Теперь, когда до президентских выборов 2020 года осталось меньше четырех месяцев, многие инвесторы опасаются, что в программе нынешнего президента, республиканца Дональда Трампа и его соперника, демократа Джо Байдена, есть существенные недостатки.
Победа демократов, вероятнее всего, будет означать отказ от снижения корпоративного подоходного налога, предложенного Трампом (что, в свою очередь, отрицательно скажется на стоимости акций). В свою очередь дополнительные экономические стимулы (которые очень позитивно влияют на стоимость акций, несмотря на негативные последствия для бюджета), а также стабильность в торговле с Китаем были бы огромным плюсом в глазах инвесторов.
По словам Сигела биржи Уолл-стрит не должны переживать за политику.
"Рынок быков и медведей сменяют друг друга. Но это скорее связано с экономическими циклами, а не с президентскими", - говорит Сигел. Нынешняя ситуация напоминает 2001 год, когда существовала угроза миру. В то время Джордж Буш столкнулся с терроризмом, в свою очередь в этом году мы наблюдаем пандемию коронавируса.
Чтобы прояснить связь между политикой президента и повышением курса акций, Forbes проанализировал доходность фондового рынка со времен Гарри Трумэна. Учитывая совокупную доходность фондового рынка, победителем стал Билл Клинтон (доход за время президентства - + 210%). Худший результат показал Джордж Буш (падение на 40%).
Во все времена главным негативным фактором для финансовых рынков была неопределенность.
Например, в сентябре 1955 года за один день стоимость акций упала на 6,5%, когда у президента Дуайта Эйзенхауэра внезапно случился сердечный приступ после игры в гольф.
После убийства Джона Кеннеди в 1963 году стоимость акций сразу упала на 3%. В обоих случаях стоимость акций быстро восстановились. Если не принимать во внимание рыночные колебания, инвесторов может успокаивать тот факт, что долгосрочная стратегия "купи и держи" работала лучше всего. Так, например, в январе 1045 года инвестировав 1000 долларов в индексы крупнейших американских компаний с годовой доходностью 11%, к концу 2019 года эта же сумма достигала уже 2,3 миллиона долларов.
Что происходило во времена правления "самых прибыльных" президентов?
Билл Клинтон (президент США 1993-2001, демократ)
Кампания Клинтона была основана на обещании возродить экономику США. Эксперты отмечают, что в 1990-е годы Клинтон "унаследовал фактически идеальные экономические условия" для бума фондового рынка, когда инфляция составляла менее трех процентов. В начале своего первого срока Клинтон ввел в действие различные законы об увеличении налогов, в то время как Федеральная резервная система подняла процентную ставку по федеральным фондам с 3,25% в январе 1994 года до 5% год спустя.
Экономика росла, однако инфляцию удавалось удержать на низком уровне.
Следует отметить, что экономический рост на фондовых биржах начался еще до начала президентства Клинтона. Например, бурное развитие технологических компаний и появление таких компаний, как Amazon и Google, позволили фондовому рынку достичь рекордного уровня, создав огромный пузырь. Председатель Федерального резерва Алан Гринспен предупредил об "иррациональном уровне энтузиазма" еще в 1996 году - за несколько лет до того, как этот пузырь лопнул. Однако в 2000 году на фондовых рынках начались большие перемены, поскольку пузырь лопнул, а, например, Nasdaq пережил крах.
Барак Обама (президент США с 2009 по 2017 год, демократ)
Когда Обама вступил в должность президента, страна была готова выйти из самой глубокой точки кризиса. После президентства Джорджа Буша-младшего процентные ставки были низкими, но Федеральный резерв сделал большой денежный приток в экономику. В свою очередь Конгресс принял законы о широкой финансовой помощи.
В середине 2009 года Соединенные Штаты только оправились от рецессии. В этот момент страна находилась в начале самого длительного периода экономического роста. Позитивный экономический рост в эпоху Обамы был обусловлен бесчисленными технологическими инновациями, ростом доходов и сохранением низких процентных ставок, которые позволили фондовому рынку достичь новых высот. При Обаме доходность на фондовом рынке составляла 182%.
Что происходило во время президентства "наименее успешных" правителей?
Ричард Никсон (президент США с 1969 по 1974 год, республиканец)
Во время президентства предшественника Никсона, Линдона Джонсона, денежно-кредитная политика ужесточилась. Это, в свою очередь, привело к умеренной рецессии, совпавшей с вступлением в должность Никсона (1969 и 1970). Экономика США пострадала от стагфляции - сочетания высокой инфляции, медленного экономического роста и высокого уровня безработицы.
В 1970 году, за год до того, как США полностью отказались от золотого стандарта, Никсон в попытке остановить инфляцию подписал приказ о заморозке роста заработной платы.
"Это было очень нетипичным решением для республиканского президента. И такой шаг оказался провальным", - отмечают эксперты.
В 1973 году нефтяное эмбарго арабских стран привело к резкому росту цен на нефть, но Уотергейтский скандал в октябре 1974 года полностью положил конец президентству Никсона. За этот период, с 1969 по 1974 год, значение индекса S&P 500 уменьшилось почти в два раза. Осенью 1973 года началась инфляция, исчисляемая в двузначных числах, и рецессия, который длился 16 месяцев. В результате общий доход за время пребывания Никсона у власти снизился на 20%.
Джордж Буш-младший (президент в 2001-2009 годах, республиканец)
Когда Буш-младший вступил в должность, фондовый рынок еще не оправился от "лопнувшего пузыря".
"Он просто не мог добиться успеха - момент, когда Буш вступил в должность, был крайне неудачным, поскольку он унаследовал "фондовый пузырь" от своего предшественника Клинтона. Последствия взрыва этого "пузыря" и рецессии загнали Буша в тупик", - сказал эксперт по инвестициям Сэм Стовал.
Когда Гринспен и Федеральный резерв начали методично повышать процентные ставки в период между 2004 и 2006 годами, экономика стала медленно восстанавливаться. Однако ближе к концу второго срока Буша, когда процентные ставки превысили 5%, Федеральный резерв начал резко снижать ставки, что стало одной из причин образования "пузыря" на рынке недвижимости.
"Это создало ситуацию, когда возникли различные стандарты ипотечного кредитования, что в итоге привело к тому, что "пузырь" лопнул и наступил финансовый кризис", - говорит президент Stack Financial Management Джейимс Стек.
Он добавил, что к концу президентства Буша Соединенные Штаты находились в самой глубокой точке финансового кризиса, и старые, и традиционные финансовые институты, такие как Bear Stearns и Lehman Brothers, которые рухнули, были вытеснены с рынка. В целом доходность фондового рынка в эпоху Буша упала на 40%.
Как обстоят дела у нынешнего президента США?
Дональд Трамп (президент США с 2017 года, республиканец)
Во время выборов Соединенные Штаты переживали самый длительный период экономического роста, продолжавшийся восемь лет. После избрания Трампа рыночная стоимость акций выросла в надежде на то, что президент-республиканец снизит налоги и облегчит регулирование бизнеса. В начале своего президентства Трамп именно это и сделал.
Несмотря на заявления Трампа о том, что под его руководством Соединенные Штаты переживают лучшие времена, статистика это не подтвердила.
"Крайне сложно представить, как этот период мог бы стать самым успешным в истории фондового рынка. Торговая война между США и Китаем и пандемия очень болезненно ударили по акциям", - говорит Стовал.
Он добавляет, что в феврале 2020 года в США началась рецессия, когда большинство стран столкнулись с карантином из-за пандемии. Однако с января 2017 года доходность фондового рынка оценивается в 43%, что делает Трампа восьмым "самым выгодным для экономики президентом".
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