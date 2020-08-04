"Выгодные" правители США: сколько заработали инвесторы за время "правления" разных президентов

Считается, что либеральные демократы являются более вредоносными для экономики и фондового рынка, потому что эти политические силы обычно стремятся увеличить государственные расходы, в свою очередь республиканцы придерживаются более консервативного подхода к бюджетированию, что лучше сказывается на экономике. Однако это предположение ошибочно - со времени окончания Второй мировой войны статистика его ни разу не подтвердила.

"Фондовый рынок гораздо лучше себя чувствует, если президентом является выходец из Демократической партии, а не из Республиканской", - отмечает профессор Пенсильванского университета Джереми Сигел. С 1952 года по июнь 2020 года можно сделать выводы, что во время президентства Демократической партии доход фондового рынка в среднем составлял 10,6% в год, а за время "правления" республиканцев - всего 4,8% в год.

Теперь, когда до президентских выборов 2020 года осталось меньше четырех месяцев, многие инвесторы опасаются, что в программе нынешнего президента, республиканца Дональда Трампа и его соперника, демократа Джо Байдена, есть существенные недостатки.

Победа демократов, вероятнее всего, будет означать отказ от снижения корпоративного подоходного налога, предложенного Трампом (что, в свою очередь, отрицательно скажется на стоимости акций). В свою очередь дополнительные экономические стимулы (которые очень позитивно влияют на стоимость акций, несмотря на негативные последствия для бюджета), а также стабильность в торговле с Китаем были бы огромным плюсом в глазах инвесторов.

По словам Сигела биржи Уолл-стрит не должны переживать за политику.

"Рынок быков и медведей сменяют друг друга. Но это скорее связано с экономическими циклами, а не с президентскими", - говорит Сигел. Нынешняя ситуация напоминает 2001 год, когда существовала угроза миру. В то время Джордж Буш столкнулся с терроризмом, в свою очередь в этом году мы наблюдаем пандемию коронавируса.

Чтобы прояснить связь между политикой президента и повышением курса акций, Forbes проанализировал доходность фондового рынка со времен Гарри Трумэна. Учитывая совокупную доходность фондового рынка, победителем стал Билл Клинтон (доход за время президентства - + 210%). Худший результат показал Джордж Буш (падение на 40%).

Во все времена главным негативным фактором для финансовых рынков была неопределенность.

Например, в сентябре 1955 года за один день стоимость акций упала на 6,5%, когда у президента Дуайта Эйзенхауэра внезапно случился сердечный приступ после игры в гольф.

После убийства Джона Кеннеди в 1963 году стоимость акций сразу упала на 3%. В обоих случаях стоимость акций быстро восстановились. Если не принимать во внимание рыночные колебания, инвесторов может успокаивать тот факт, что долгосрочная стратегия "купи и держи" работала лучше всего. Так, например, в январе 1045 года инвестировав 1000 долларов в индексы крупнейших американских компаний с годовой доходностью 11%, к концу 2019 года эта же сумма достигала уже 2,3 миллиона долларов.

Что происходило во времена правления "самых прибыльных" президентов?

Билл Клинтон (президент США 1993-2001, демократ)