Переболевшие Covid-19 сообщают о нетипичных последствиях болезни

56-летняя жительница Нью-Йорка Пегги Гороли спустя более трех с половиной месяцев после того, как у нее диагностировали коронавирус, столкнулась с одним неприятным последствием - ее волосы начали выпадать клочьями, когда она принимала душ. Как рассказала сама женщина, она болеет с 5 марта и до сих пор испытывает усталость, растерянность, учащенное сердцебиение и одышку. Ей тяжело подниматься по лестнице или даже просто дойти до продуктового магазина. Кроме того, по ее словам, выпадение волос оказалось для нее "довольно травматичным событием".

Позже Пегги узнала, что она не единственная, кто страдает от этой проблемы после перенесенного Covid-19. Она присоединилась к группе поддержки пациентов в Facebook, где обнаружила много жалоб на похожий симптом. "Однажды я увидела, что кто-то в группе опубликовал пост с вопросом, сталкивался ли кто-нибудь еще с выпадением волос, - рассказала она в интервью Business Insider. -

"Люди в ответ стали выкладывать фото с целыми прядями в руках. Так я узнала, что я не сумасшедшая".

Центры по контролю и профилактике заболеваний США не включают выпадение волос в список известных симптомов Covid-19, при этом некоторые работающие в коронавирусных отделениях врачи подтверждают, что видели тех, кто столкнулся с подобной проблемой.

"Это более типично для пациентов с относительно тяжелыми симптомами", - говорит доктор Нейт Фавини, медицинский руководитель практики первичной медпомощи Forward, которая собирает данные о пациентах с коронавирусом в Соединенных Штатах.

По словам доктора Фавини, пациенты с коронавирусом могут страдать от телогенного оттока - состояния, которое приводит к тому, что волосы перестают расти и в конечном итоге выпадают примерно через три месяца после психической травмы или сильного стресса.

В среднем, подобное явление проявляется через три месяца после травматического воздействия. И в то время, как среднестатистический здоровый человек лишается примерно сотни волосков в день, люди с такой патологией могут терять в три раза больше.

"Когда организм испытывает сильный стресс, он забирает энергию от роста волос на более жизненно важные процессы, - объясняет доктор Фавини. - При этом травма или стресс могут быть как физиологическими, так и психическими". К примеру, эти же процессы могут вызывать высокую температуру или привести к депрессии.

Обычно подобное состояние длится около полугода, и за это время пациенты могут потерять примерно половину своих волос.

"Однако в случае с коронавирусом всегда есть место для неожиданностей, Все потому, что мы до сих пор недостаточно знаем об этой болезни", – отмечает Фавини.